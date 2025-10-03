Αμφίβολος ο Γιαμάλ για το ματς με Ολυμπιακό

Νέο πρόβλημα με τον Λαμίν Γιαμάλ προέκυψε στην Μπαρτσελόνα, το οποίο επηρεάζει μάλιστα και την εθνική Ισπανίας. Ο 18χρονος σταρ των «μπλαουγκράνα» αισθάνθηκε ξανά ενοχλήσεις στον προσαγωγό, μετά το ματς του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν (όπου αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο) και ο Χάνσι Φλικ δεν τον υπολογίζει για την αναμέτρηση της Κυριακής με τη Σεβίλη στο «Σάντσεθ Πιθχουάν».
Όπως ενημέρωσε ο καταλανικός σύλλογος, ο Γιαμάλ υπολογίζεται να μείνει 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ενσωματωθεί στην εθνική Ισπανίας (όπου νωρίτερα σήμερα είχε κληθεί από τον Λουίς ντε λα Φουέντε) για τα παιχνίδια με Γεωργία και Βουλγαρία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ είναι προς ώρας αμφίβολο αν θα είναι έτοιμος για την επανέναρξη των υποχρεώσεων της Μπαρτσελόνα.
Οι πρωταθλητές Ισπανίας υποδέχονται στις 18/10 την Τζιρόνα για τη La Liga και τρεις ημέρες αργότερα (21/10) θα φιλοξενήσουν στο «Λουίς Κομπανίς» τον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Αμέσως μετά (26/10) ακολουθεί το clasico με τη Ρεάλ στο «Μπερναμπέου», κάτι που σημαίνει ότι ο Φλικ θα είναι λογικά πολύ επιφυλακτικός με τον νεαρό άσο, προκειμένου να τον έχει ετοιμοπόλεμο στο μεγάλο ντέρμπι.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας