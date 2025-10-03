«Χαμηλές πτήσεις» για τους δύο δικέφαλους στην Ευρώπη

Αν και προηγήθηκαν, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δεν κατάφεραν να επικρατήσουν των αντιπάλων τους, γνωρίζοντας ήττες (και μάλιστα με το ίδιο σκορ: 3-1) σε Europa και Conference League, αντίστοιχα.

Θέλτα - ΠΑΟΚ 3-1

Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στο σκορ, ο ΠΑΟΚ εν τέλει γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Θέλτα στο «Μπαλαϊδος», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Αποτέλεσμα που αφήνει την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου στον ένα βαθμό.Ο Γιώργος Γιακουμάκης (37’) άνοιξε το σκορ για τους «ασπρόμαυρους», όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με τα γκολ των Ιάγκο Άσπας (45’+2’), Μπόρχα Ιγκλέσιας (53’) και Γουίλιοτ Σβέντμπεργκ (70’) για να φτάσουν στο πρώτο φετινό τους «τρίποντο» έπειτα από οκτώ (αποτυχημένες) προσπάθειες σε LaLiga και Ευρώπη.

Ο Ζιραλδές παρέταξε τους Γαλιθιάνους με σύστημα 3-4-3, χρησιμοποιώντας τον Μάρκος Αλόνσο σε ρόλο αριστερού στόπερ ενώ τοποθέτησε στην αριστερή πτέρυγα και τον γερόλυκο Άσπας, αφήνοντας στην κορυφή της επίθεσης τον Ιγκλέσιας. Από την άλλη, ο Λουτσέσκου προτίμησε το 4-3-3, με τους Αλεσάντρο Βολιάκο και Αλεσάντρο Μπιάνκο στα στόπερ και τα χαφ, αντίστοιχα, μεταθέτοντας τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς. Στο 7’ το σουτ του Χάβι Ρουέντα δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Γίρι Παβλένκα, αλλά δέκα λεπτά αργότερα χρειάστηκαν οι ικανότητες του Τσέχου τερματοφύλακα για να απομακρύνει την προσπάθεια με το αριστερό του Αλόνσο. Σε άλλες δύο τρεις επικίνδυνες καταστάσεις, ο Γιάννης Μιχαηλίδης ήταν αυτός που έδωσε τη λύση ενώ το σουτ του Ιλάι Μορίμπα στο 32’ πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

EUROKINISSI

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Ο Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα από τον Μανού Φερνάντεζ και πλάσαρε, ο Ιονούτ Ράντου απέκρουσε αλλά ο Γιακουμάκης πήρε την επαναφορά κάνοντας το 0-1 στο 37’. Οι «ασπρόμαυροι» όμως, όπως και στην Τρίπολη, έτσι και στο Βίγκο δέχθηκαν γκολ στο τέλος του ημιχρόνου. Σέντρα του Όσκαρ Μινγκουέθα, κεφαλιά του Άσπας και 1-1.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τη Θέλτα να ολοκληρώνει την ανατροπή. Σε φάση που θύμισε το γκολ του ΠΑΟΚ, ο Παβλένκα απέκρουσε αρχικά το σουτ του Σβέντμπεργκ, με τον Ιγκλέσιας να παίρνει το «ριμπάουντ» για το 2-1 με διαγώνιο σουτ στο 53’. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Τσέχος τερματοφύλακας έβγαλε σε κόρνερ το πλασέ του Σβέντμπεργκ, κρατώντας τους Θεσσαλονικείς «ζωντανούς».

Ο 21χρονος Σουηδός εξτρέμ κατάφερε, εν τέλει, με την Τρίτη του προσπάθεια να νικήσει τον Παβλένκα. Από εκτέλεση κόρνερ του Άσπας και σέντρα του Ρουέντα, η μπάλα έφτασε στον Σβέντμπεργκ που δε δυσκολεύτηκε να κάνε το 3-1 στο 70’. Γκολ που αρχικά δεν μέτρησε, καθώς ο βοηθός σήκωσε για οφσάιντ, ωστόσο έπειτα από παρέμβαση του VAR κατακυρώθηκε για τη Θέλτα.

Ακολούθησαν η επέμβαση του Παβλένκα στο δεξί σουτ του Φεράν Ζουτγκλά (78’) και η άστοχη κεφαλιά του Φεντόρ Τσάλοφ (81’), με το 3-1 να μένει μέχρι τέλους. Ο Ζιραλδές άκουσε με ανακούφιση το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα από τον Ιγκόρ Πάγιατς ενώ, αντίθετα, ο Λουτσέσκου είδε το σερί των αγώνων δίχως νίκη να αυξάνεται στους πέντε (τρεις ισοπαλίες και δυο ήττες) κι ενώ ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (Κυριακή 5/10, 20:30) στην Τούμπα.

Διαιτητής: Ιγκόρ Πάγιατς (Κροατία)

Κίτρινες: Μινγκουέθα, Σβέντμπεργκ, Μοριμπά - Γιακουμάκης, Οζντόεφ

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΘΕΛΤΑ (Κλαούντιο Ζιραλδές): Ράντου, Φερνάντεζ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέντα (83’ Χάβι Ροντρίγκεζ), Νταμιάν Ροντρίγκεζ, Μοριμπά, Μινγκουέθα (67’ Ντομίνγκεζ), Άσπας (74’ Σαραγόσα), Ιγκλέσιας (67’ Ζουτγκλά), Σβέντμπεργκ (74’ Ντουράν).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο (74’ Κεντζιόρα), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (61’ Μεϊτέ), Οζντόεφ, Καμαρά (70’ Τάισον), Ντεσπόντοφ (70’ Ζίβκοβιτς), Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης (61’ Τσάλοφ)



Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1

Στη Σλοβενία «έσπασε» το αήττητο της ΑΕΚ στην εφετινή σεζόν. Η Τσέλιε επικράτησε 3-1 του «Δικέφαλου» στην πρεμιέρα της League phase του Conference League και έκανε ιδανική εκκίνηση στη διοργάνωση. Για να πάρουν τη νίκη αυτή οι Σλοβένοι χρειάστηκε να ανακάμψουν από το προβάδισμα που έδωσε στην ελληνική ομάδα ο Κουτέσα στο 7΄ και με χατ-τρικ του MVP Φράνκο Κοβάτσεβιτς (34΄,55΄,80΄) να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Η Τσέλιε κυριάρχησε ολοκληρωτικά στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης παίζοντας κατά διαστήματα εντυπωσιακό και μοντέρνο ποδόσφαιρο. Το προβάδισμα της ΑΕΚ στο διάστημα αυτό ήταν συγκυριακό, καθώς στο 7΄ ο Κουτέσα επιχείρησε ένα -μάλλον ακίνδυνο- σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα εξωστρακίστηκε στο πόδι αμυντικού, άλλαξε πορεία και κατέληξε με πολλή τύχη στα δίχτυα. Στην... απέναντι πλευρά του γηπέδου, η Ένωση είχε να αντιμετωπίσει συνεχείς επιθέσεις των γηπεδούχων που είχαν στα πόδια τους τη μπάλα σε ποσοστό 70%, δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες ανάμεσα στις οποίες και δύο πολύ μεγάλες. Στην πρώτη (22΄) ο Κοβάτσεβιτς με κεφαλιά μέσα στη μικρή περιοχή έστειλε τη μπάλα πάνω στον Στρακόσα, ενώ αμέσως μετά (24΄) ο Αλβανός γκολκίπερ πραγματοποίησε απίθανη επέμβαση στο σουτ του Ιοσίφοβ.

EUROKINISSI

Στο 29΄ η ΑΕΚ έβγαλε μια καλή αντεπίθεση με τον Γιόβιτς να γυρίζει εξαιρετικά το σώμα του μέσα στην περιοχή, αλλα΄τον Λέμπαν να τον προλαβαίνει. Πέντε λεπτά αργότερα (34΄) δέχτηκε την ισοφάριση όταν ο Μισάκοβιτς μπήκε στην περιοχή, από τις κόντρες η μπάλα στρώθηκε στον Κοβάτσεβιτς κι αυτός με έξοχο σουτ την έστειλε στην δεξιά γωνία του Στρακόσα.

Στο β΄ ημίχρονο ήταν η ελληνική ομάδα που μπήκε πιο συγκεντρωμένη στον αγωνιστικό χώρο, αποφασισμένη να μην επιτρέψει στους γηπεδούχους να κρατήσουν τόσο εύκολα τη μπάλα. Όμως, ήταν η σειρά της Τσέλιε να σταθεί τυχερή. Στην πρώτη επιθετική της ενέργεια στο 55΄ ο Στουρμ σούταρε μέσα από την περιοχή, ο Στρακόσα δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Κοβάτσεβιτς με κεφαλιά έγραψε το 2-1.

Ο Νίκολιτς προχώρησε αμέσως σε διορθωτικές κινήσεις ρίχνοντας εσπευσμένα στο ματς τους Μάνταλο, Κοϊτά. Στο 61΄ η ΑΕΚ απέφυγε το 3-1 με το σουτ του Στουρμ να βρίσκει στο δοκάρι και στην επαναφορά τον Στρακόσα να μπλοκάρει τον Κοβάτσεβιτς.

Στο 69΄ ο Κουτέσα απείλησε με σουτ, αλλά απέκρουσε ο Λέμπαν και στο 80΄ η Τσέλιε «τελειώσε» το ματς, μετά από σουτ του Αβτνίλι και προβολή από κοντά -πάλι- τον Κοβάτσεβιτς. Ένας δεινός σκόρερ που αποκτήθηκε εφέτος από την Τσέλιε και έχει ήδη 20 γκολ σε 16 ματς όλων των διοργανώσεων.

Διαιτητής: Ολεξέι Ντερεβίνσκι (Ουκρανία)

Κίτρινες: Χρκα - Μαρίν, Ρότα, Μάνταλος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΤΣΕΛΙΕ (Άλμπερτ Ριέρα): Λέμπαν, Νιέτο, Καρνίτσνικ, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας, Χρκα (74΄ Ντάνιελ), Κβέσιτς (79΄ Αβτνίλι), Λισάκοβιτς (79΄ Κότνικ), Στουρμ (82΄ Βάνκας), Ιοσίφοβ, Κοβάτσεβιτς (82΄ Πόπλατνικ)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (80΄ Πένραϊς), Γκρούγιτς (63΄ Πιερό), Πινέδα, Μαρίν (57΄ Μάνταλος), Ελίασον (57΄Κοϊτά), Κουτέσα (80΄ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς

► Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League: