«Έγκλημα και τιμωρία» για τον Παναθηναϊκό

Αφού σπατάλησαν πλήθος ευκαιριών, οι «πράσινοι» είδαν την Γκόου Αχέντ Ιγκλς να παίρνει πολύτιμη νίκη με ανατροπή.

Σημαντικό έδαφος στην προσπάθειά του να περάσει στην επόμενη φάση του Europa League έχασε ο Παναθηναϊκός μέσα στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» υποχρεώθηκαν σε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής για τη League Phase της διοργάνωσης.

Ήταν μια ήττα εκτός προγράμματος για τον Παναθηναϊκό, η οποία ήρθε με ανατροπή κι ενώ η ελληνική ομάδα ήταν κυρίαρχη στο μεγαλύτερο μέρος τους ματς, αλλά σπατάλησε πλήθος ευκαιριών για να σκοράρει. Πλέον οι «πράσινοι» έχουν 3 βαθμούς σε δύο αναμετρήσεις στη League Phase της διοργάνωσης.

Σημειώνεται ότι η ήττα αυτή ήρθε μόλις μία εβδομάδα μετά το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στη Βέρνη.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Οι «πράσινοι» μπήκαν απ’ την αρχή δυνατά και είχαν την πρώτη τελική προσπάθειά τους στο 1ο λεπτό με το πλασέ του Τετέ που έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια του Ντε Μπούσερ. Στο 10’ ο Σφιντέρσκι έκανε εξαιρετική περιστροφή και σούταρε μέσα απ’ την περιοχή, όμως ο Κράμερ πρόλαβε να βάλει την κόντρα κι «έσωσε», ενώ στο 13’ το πλασέ του Τετέ μέσα απ’ την περιοχή αποκρούστηκε με υπερένταση απ’ τον γκολκίπερ της ολλανδικής ομάδας.

Στο 28’ μετά από σέντρα του Κώτσιρα, ο Τσέριν έπιασε ωραία κεφαλιά αλλά ο Ντε Μπούσερ έδιωξε ξανά εντυπωσιακά σε κόρνερ, ενώ έδειξε ακόμη καλύτερα αντανακλαστικά στο 45’+1’ στο τρομερό σουτ του Τετέ, αποκρούοντας σε κόρνερ.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε... σκυλιασμένα στο δεύτερο ημίχρονο, πίεσαν ασφυκτικά τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς και βρήκαν το γκολ που κυνηγούσαν στο 55ο λεπτό μέσα από στατική φάση. Σε καλοτραβηγμένο κόρνερ του Τετέ, ο Κάρολ Σφιντέρσκι με «σεντερφορίσια» κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι έκανε το 1-0 για το «τριφύλλι», βάζοντας «φωτιά» στο ΟΑΚΑ.

Η ολλανδική ομάδα έβγαλε αντίδραση μετά το γκολ που δέχθηκε και στο 66’ είχε μία πολύ καλή στιγμή με το σουτ του Μάργκαρετ μέσα απ’ την περιοχή το οποίο απέκρουσε στη γωνία του ο Λαφόν, ενώ το 74’ από γύρισμα του Κυριακόπουλου και πλασέ του Τζούριτσιτς, ο Ντε Μπούσερ έκανε άλλη μία μεγάλη επέμβαση στη γωνία του.

Στο 75’ ωστόσο, από χαμηλή σέντρα του Τζέιμς, ο Σμιτ πρόλαβε να βάλει το πόδι του, ο Λαφόν έκανε κάκιστο υπολογισμό με την μπάλα να περνάει κάτω απ’ το σώμα του και να καταλήγει στα δίχτυα για την ισοφάριση των Ολλανδών σε 1-1.

Επτά λεπτά μετά (82’) ήρθε η απόλυτη «παγωμάρα» για τους «πράσινους». Ακόμη μία κακή αμυντική συμπεριφορά ο Τζέιμς βρήκε χώρο και γύρισε την μπάλα προς τον Σμιτ που έκανε με προβολή το 2-1 για τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς,

Διαιτητής: Σεμπάστιαν Γκιζχάμερ (Αυστρία)

Κίτρινες: 77’ Σιώπης – 87’ Ντε Μπούσερ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Κώτσιρας (79’ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (79’ Ταμπόρδα), Τετέ, Μπακασέτας (67’ Σιώπης), Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (67’ Τζούριτσιτς).

ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ (Μέλβιν Μπουλ): Ντε Μπούσερ, Ντέιλ, Νάουμπερ, Κράμερ, Τζέιμς, Μέουλενστιν, Λίνχορστ, Σουράι (87’ Άντελγκααρντ), Μπρέουμ, Μάρκαρετ, Σμιτ (90’+2’ Στόκερς).