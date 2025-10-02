Με σεβασμό και φιλοδοξία

Στη θεωρία, η αποψινή πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ (10 μ.μ., CS) μοιάζει βατή. Η αντίπαλος, η σλοβένικη Τσέλιε, δεν είναι μεγαθήριο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ούτε προέρχεται από ένα ισχυρότερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί φόβητρο. Κι όμως, πρόκειται για μια ομάδα που την περσινή σεζόν έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της ίδιας διοργάνωσης, κάτι που δείχνει πως ο βαθμός δυσκολίας είναι υψηλότερος απ’ όσο ίσως φαίνεται με μια πρώτη ματιά. Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς παραμένει αήττητη σε 13 φετινά παιχνίδια, εντός κι εκτός συνόρων, και απόψε κυνηγά το 14ο. Ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός εμφανίστηκε ενθουσιασμένος: «Είμαι χαρούμενος που ξεκινάμε αυτό για το οποίο δουλέψαμε τόσο σκληρά. Μπήκαμε στη League Phase μετά από δύσκολο ταξίδι και το αξίζουμε. Το πρώτο παιχνίδι είναι θεμελιώδες. Αν νικήσεις, ανοίγει ο δρόμος για μια καλή πορεία. Η Τσέλιε έφτασε πέρυσι στους “8”, βρίσκεται τώρα με μεγάλη διαφορά στην κορυφή του πρωταθλήματός της και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική».

Ο Νίκολιτς στάθηκε στο στιλ παιχνιδιού της αντιπάλου: «Πρόκειται για ομάδα καλή με την μπάλα στα πόδια και πολύ δυνατή στο transition. Παίζει επιθετικά, πολλές φορές “άγρια”. Με αυτόν τον τρόπο όμως δέχεται και γκολ. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να μην παρασυρθούμε από τον ρυθμό τους». Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη διοίκηση της Τσέλιε για τα πολλά εισιτήρια που παραχώρησε στους φιλάθλους της ΑΕΚ: «Αυτό είναι το fair play στο ποδόσφαιρο», τόνισε.

Σε ερωτήσεις για την κατάσταση των παικτών του, ο Σέρβος προπονητής επιβεβαίωσε πως ο Γκρούγιτς είναι έτοιμος: «Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει, όμως είναι διαθέσιμος. Είναι ποιοτικός, έμπειρος και προσθέτει ύψος και δύναμη στα χαφ. Τον θεωρώ τοπ εξάρι, παίκτη που μπορεί να συνδυάσει τα χαρακτηριστικά του 6, του 8 και του 10». Για τον Γκατσίνοβιτς σημείωσε: «Αφού είναι εδώ, σημαίνει πως είναι έτοιμος. Το πόσο χρόνο θα παίξει, θα φανεί».

Οσο για τη φιλοσοφία της ΑΕΚ, ο Νίκολιτς ήταν ξεκάθαρος: «Δεν αλλάζουμε προσέγγιση. Οπως πάντα, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν ήρθαμε για διακοπές αλλά για να παίξουμε απέναντι σε μια δυνατή ομάδα».

Η Ενωση μπαίνει στην ευρωπαϊκή της διαδρομή με αισιοδοξία αλλά και επίγνωση ότι κάθε βήμα χρειάζεται συγκέντρωση. Γιατί αν κάτι έδειξε η περσινή πορεία της Τσέλιε, είναι πως στο Κόνφερενς Λιγκ δεν υπάρχουν εύκολες βραδιές.

Αξιο αναφοράς είναι το γεγονός της εντυπωσιακής παρουσίας των φίλων της Ενωσης. Περισσότεροι από 1.700 φίλοι των «κιτρινόμαυρων» έχουν προγραμματίσει να δώσουν το «παρών» στο γήπεδο της Τσέλιε, με οργανωμένες εκδρομές από την Ελλάδα αλλά και από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Το γήπεδο της Τσέλιε, γνωστό ως «Stadion Z’dezele (Αρένα Πετρόλ)», έχει χωρητικότητα περίπου 13.000 θεατών.