Μεγάλο «διπλό» της Παρί στη Βαρκελώνη, έχασε ευκαιρία για τρίποντο η Σίτι

Το δεύτερο «πιάτο» της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League «σημαδεύτηκε» απ' τη μεγάλη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στη Βαρκελώνη και το 2-1 επί της Μπαρτσελόνα στο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, που κρίθηκε από ένα υπέροχο τελείωμα του Γκονσάλο Ράμος στο 90ό λεπτό. Οι πρωταθλητές Ευρώπης βρέθηκαν πίσω στο σκορ, αλλά δεν πτοήθηκαν... Ισοφάρισαν με τον Μαγιουλού πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο και στο τελευταίο λεπτό του αγώνα έκανε το τέλειο «χτύπημα» επί της «Μπάρτσα».
Η Μάντσεστερ Σίτι «κόλλησε» την ίδια ώρα στο Πριγκηπάτο απέναντι στη Μονακό, μολονότι προηγήθηκε δύο φορές με τα γκολ του Έρλνγκ Χάαλαντ, καθώς δέχθηκε το γκολ της δεύτερης ισοφάριης στο 90ό λεπτό με το πέναλτι του Ντάιερ κι έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς.
Η δε Ντόρτμουντ έκανε... φύλλο και φτερό την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο "Signal Iduna Park", επικρατώντας με το εντυπωσιακό 4-1 και με πολυφωνία στην επίθεσή της, με τους Βάσκους να μην βρίσκουν ποτέ τρόπο... αντίδρασης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League έχουν ως εξής:
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
- Αταλάντα (Ιταλία)-Μπριζ (Βέλγιο)... 2-1 (74' πέν. Σάμαρτζιτς, 87' Πάσαλιτς - 38' Τζόλης)
- Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)... 0-5 (25' πέν., 52', 74' Μπαπέ, 83' Καμαβινγκά, 90'+3 Ντίαζ)
- Ίντερ (Ιταλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία)... 3-0 (30', 65' Μαρτίνες, 34' Ντάμφρις)
- Τσέλσι (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία)... 1-0 (18' αυτ. Ρίος)
- Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκ. (Γερμανία)... 5-1 (4' Ρασπαντόρι, 33' Λε Νορμάν, 45'+1', 68' Γκριεζμάν, 82' πέν. Άλβαρες - 57' Μπούρκαρντ)
- Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία)-Τότεναμ (Αγγλία)... 2-2 (53', 66' Χάουγκε - 68' Φαν ντε Φεν, 89' αυτ. Γκούντερσεν)
- Μαρσέιγ (Γαλλία)-Άγιαξ (Ολλανδία)... 4-0 (6', 12' Παϊσάο, 26' Γκρίνγουντ, 52' Ομπαμεγιάνγκ)
- Γαλατασαράι (Τουρκία)-Λίβερπουλ (Αγγλία)... 1-0 (16' πέν. Οσιμέν)
- Πάφος (Κύπρος)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)... 1-5 (45' Όρσιτς - 15', 34' Κέιν, 20' Γκερέιρο, 31' Τζάκσον, 69' Ολίσε)
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Νιούκαστλ (Αγγλία)... 0-4 (17' Βόλτεμαντε, 43' πέν., 64' πέν. Γκόρντον, 80' Μπαρνς)
- Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Κοπεγχάγη (Δανία)... 2-0 (28' Ζουμπίρ, 83' Αντάι)
- Άρσεναλ (Αγγλία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)... 2-0 (12' Μαρτινέλι, 90'+2' Σάκα)
- Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία)... 1-1 (66' Κοφανέ - 72' Σαϊμπαρί)
- Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία)... 2-2 (18' Μιλαουτάτζε - 49' Γκάτι, 56' Κονσεϊσάο)
- Νάπολι (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)... 2-1 (36', 79' Χόιλουντ - 62' πέν. Σουάρες)
- Μονακό (Γαλλία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)... 2-2 (18' Τεζέ, 90' πέν. Ντάιερ - 15', 44' Χάαλαντ)
- Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)... 4-1 (28' Σβένσον, 50' Τσουκουεμέκα, 83' Γκιρασί, 90'+1' Μπραντ - 61' Χουρουθέτα)
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)... 1-2 (19' Φεράν Τόρες - 38' Μαγιουλού, 90' Γκονσάλο Ράμος)
Η βαθμολογία (σε 2 αγωνιστικές)
- Μπάγερν... 6
- Ρεάλ Μαδρίτης... 6
- Παρί Σεν Ζερμέν... 6
- Ίντερ... 6
- Αρσεναλ... 6
- Καραμπάγκ... 6
- Ντόρτμουντ... 4
- Μάντσεστερ Σίτι... 4
- Τότεναμ... 4
- Ατλέτικο Μαδρίτης... 3
- Νιούκαστλ... 3
- Μαρσέιγ... 3
- Μπριζ... 3
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας... 3
- Αϊντραχτ Φρανκφούρτης... 3
- Μπαρτσελόνα... 3
- Λίβερπουλ... 3
- Τσέλσι... 3
- Νάπολι... 3
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ... 3
- Γαλατασαράι... 3
- Αταλάντα... 3
- Γιουβέντους... 2
- Μπόντο Γκλιμτ... 2
- Λεβερκούζεν ... 2
- Βιγιαρεάλ... 1
- Αϊντχόφεν... 1
- Κοπεγχάγη... 1
- Ολυμπιακός... 1
- Μονακό... 1
- Σλάβια Πράγας... 1
- Πάφος... 1
- Μπενφίκα... 0
- Αθλέτικ Μπιλμπάο... 0
- Αγιαξ... 0
- Καϊράτ... 0
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας