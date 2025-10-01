Να προσπεράσει ο ΠΑΟΚ την «τοξική κατάσταση» θέλει ο Λουτσέσκου κόντρα στη Θέλτα

Στην πίεση που υπάρχει στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, στάθηκε ο Ράζβαν Λουτσέσκου στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Θέλτα στο «Μπαλαϊδος» (2/10, 22:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.



Ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων» έκανε λόγο για «ατμόσφαιρα υποβιβασμού» που υπάρχει γύρω από τον ΠΑΟΚ, επανέλαβε πως η ομάδα του κάνει πολλά καλά πράγματα μέσα στα παιχνίδια αλλά υπάρχει ατυχία ενώ επεσήμανε πως θα είναι καλό για τον «Δικέφαλο του Βορρά» να έχει αυτός την μπάλα στην κατοχή του, προκειμένου να φύγει πιο εύκολα με θετικό αποτέλεσμα από τη Γαλικία.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο 56χρονος Ρουμάνος προπονητής:

- Για το γεγονός πως τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και η Θέλτα προέρχονται από αρνητικό σερί αποτελεσμάτων: «Το αυριανό παιχνίδι είναι διαφορετικό σε σχέση με τα τέσσερα προηγούμενα που δεν κερδίσαμε. Είναι ένα άλλο ματς. Έχουμε ανθρώπους που έχουν αναλύσει τη Θέλτα, αλλά έχουν αναλύσει και τα δικά μας παιχνίδια, τα δικά μας λάθη ή τα καλά. Μπορεί κανείς να πει ότι η Θέλτα είναι σε κρίση αφού δεν έχει νίκη μετά από οκτώ επίσημα παιχνίδια (σ.σ.: τρεις ισοπαλίες, πέντε ήττες), αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Η Θέλτα είναι μια ομάδα που της αρέσει να επιτίθεται, να έχει την μπάλα, να δημιουργεί ευκαιρίες και προσπαθεί να ‘’ξεζουμίσει’’ τον αντίπαλό της. Θα πρέπει να είμαστε 110% προετοιμασμένοι πνευματικά για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε κι εμείς μία ομάδα που μπορούμε να γίνουμε επικίνδυνοι είτε με είτε χωρίς την μπάλα και να εκμεταλλευτούμε τις όποιες καταστάσεις δημιουργηθούν».



- Για το πώς προετοίμασε το αυριανό παιχνίδι αναφορικά με το ροτέισον και την κούραση από τους συνεχόμενους αγώνες για κάποιους παίκτες: «Χρειάζεται να έχουμε ένα ρόστερ που θα έρχονται από τον πάγκο και θα βοηθούν την ομάδα. Φυσικά χρειάζεται να έχουμε φρεσκάδα αύριο, καθώς θα είναι ένα παιχνίδι που θα χρειαστεί να τρέξουμε πολύ ενώ το ίδιο ισχύει και για το παιχνίδι της Κυριακής (σ.σ. 5/10, 20:30 στην Τούμπα κόντρα στον Ολυμπιακό).



-Για τα λάθη που γίνεται είτε στο αμυντικό κομμάτι και οδηγούν σε γκολ αντιπάλων είτε στο επιθετικό με ευκαιρίες που δεν μετατρέπονται σε γκολ: «Στα τελευταία παιχνίδια έχουμε χάσει απίστευτες ευκαιρίες. Αυτό προκαλεί σίγουρα μια αναστάτωση αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές τα κάνεις όλα σωστά αλλά δεν μπορείς να σκοράρεις ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν είσαι τόσο καλός, ωστόσο από το πουθενά μπορεί να πάρεις τους τρεις βαθμούς. Ξέρουμε ότι στα τελευταία ματς χάσαμε βαθμούς που θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει, όπως και στην πρεμιέρα του Europa League με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και όχι όπως συνέβη την περασμένη Κυριακή στην Τρίπολη, όταν από το 1-3 δεχθήκαμε ένα ‘’ανόητο’’ γκολ και τελικά έληξε το παιχνίδι 3-3. Παρ’ όλ’ αυτά βλέπω μία ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, που δεν τα παρατάει ποτέ, που δεν σταματά σε καμία περίπτωση. Βέβαια, Θέλτα και Αστέρας Τρίπολης είναι δύο εντελώς διαφορετικοί αντίπαλοι. Η Θέλτα εμφανίζει διαφορές στην απόδοση εντός κι εκτός έδρας. Αλλά λατρεύει να έχει την μπάλα στα πόδια της, ειδικά σε ένα εντός έδρας ματς που θα είναι γεμάτο το γήπεδο όπως αύριο. Το καλύτερο σενάριο για εμάς, θα είναι να έχουμε εμείς την κατοχή της μπάλας. Απλά δεν ξέρουμε πώς θα πάει το παιχνίδι οπότε όλα είναι ανοιχτά».



- Για το αν περιμένει από τους παλιότερους κι έμπειρους παίκτες να δώσουν το κάτι παραπάνω αύριο: «Πάντα έχω υπάρξει ειλικρινής μαζί σας, το ίδιο θα κάνω και τώρα. Νιώθω, μετά από αυτά τα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια, ότι βρισκόμαστε στο τέλος του πρωταθλήματος και ο ΠΑΟΚ είναι στη ζώνη του υποβιβασμού. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα που εκλαμβάνω. Είμαστε μια ομάδα που δεν έχει συνηθίσει να κερδίζει κάθε χρόνο και κάθε παιχνίδι. Αυτό δημιουργεί μία δύσκολη κατάσταση για όλους μας. Σε κάθε περίπτωση κοιτάμε να κρατάμε τα θετικά και να αφήνουμε μακριά όλα τα αρνητικά που συμβαίνουν. Επομένως, χρειάζεται να αφήσουμε πίσω μας, να προσπεράσουμε όλη αυτή την τοξική κατάσταση επειδή αν το αφήσουμε να μπει μέσα μας τα πράγματα δε θα είναι καλά για εμάς».



- Για το αν η εμπειρία από ευρωπαϊκά ματς θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο αυριανό παιχνίδι: «Και η Θέλτα έχει παίκτες με τεράστια εμπειρία, τον Φεράν Ζούτγκλα, τον Ιάγκο Άσπας, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο Μάρκος Αλόνσο, ο τερματοφύλακας Ιονούτ Ράντου που ήταν στην Ίντερ. Επίσης, αγωνίζεται στην ισπανική λίγκα που για μένα είναι η κορυφαία του κόσμου. Η ποιότητα των αντιπάλων που παίζει κάθε εβδομάδα δίνουν στη Θέλτα τεράστιες εμπειρίες για το πώς να διαχειριστούν παιχνίδια σαν το αυριανό. Σίγουρα θα είναι και για τις δυο ομάδες δύσκολο επειδή και οι δυο νιώθουμε πίεση. Και οι δύο θέλουμε να κερδίσουμε, οι παίκτες θέλουν να κερδίσουν. Διαφορετική πίεση μεν, αλλά πίεση».