Η Διεθνής Αμνηστία καλεί FIFA και UEFA να «πετάξουν έξω» το Ισραήλ

Η συμμετοχή του Ισραήλ πρέπει να αντιμετωπιστεί με προτεραιότητα από την UEFA, δηλώνει ο Μονταλιάνι, αντιπρόεδρος της FIFA και πρόεδρος της CONCACAF.

Η συνεχιζόμενη γενοκτονία του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας έχουν εντείνει την πίεση της διεθνούς κοινότητας προς τη FIFA και την UEFA, προκειμένου να αποκλείσει την εθνική ομάδα και τους συλλόγους του Ισραήλ από όλες τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού Τύπου, η εκτελεστική επιτροπή της UEFA αναμενόταν από την περασμένη εβδομάδα να προχωρήσει σε έκτακτη ψηφοφορία για το θέμα. Ωστόσο, βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αποφάσισε να αναβάλει την προτεινόμενη ψηφοφορία, μετά την ανακοίνωση του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

Η επιστολή της Διεθνούς Αμνηστίας

Η Διεθνής Αμνηστία αύξησε περαιτέρω την πίεση στις δύο ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, καθώς με επιστολή της σε FIFA και UEFA, τις κάλεσε να αποκλείσουν την Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Υπογεγραμμένη από την γενική γραμματέα της Διεθνούς Αμνηστίας, Ανιές Καλαμάρ, και απευθυνόμενη στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, και τον ομόλογό του της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, η επιστολή υπενθυμίζει τη «γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων» που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα, ενώ συνεχίζει να επεκτείνει τους παράνομους οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

«Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να διαχωριστεί από την παράνομη κατοχή του Ισραήλ» αναφέρεται, επισημαίνοντας ότι τουλάχιστον έξι ομάδες που εδρεύουν σε οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη αγωνίζονται σε ισραηλινά πρωταθλήματα.

Η Διεθνής Αμνηστία σημειώνει ότι αυτή η κατάσταση παραβιάζει το καταστατικό της FIFA, το οποίο ορίζει ότι ούτε οι ομοσπονδίες-μέλη ούτε οι σύλλογοί τους μπορούν να αγωνίζονται στο έδαφος άλλης ομοσπονδίας (μία από τις οποίες είναι η Παλαιστίνη) χωρίς την έγκριση της τελευταίας.

Η Διεθνής Αμνηστία υπενθυμίζει ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Παλαιστίνης, η οποία έχει το ίδιο καθεστώς με το Ισραήλ σε διεθνείς διοργανώσεις και ενώπιον της FIFA, υπέβαλε καταγγελία για αυτές τις πρακτικές το 2024, η οποία δεν έχει ακόμη απαντηθεί, ενώ μια καταγγελία το 2015 απορρίφθηκε.

Η Παλαιστίνη είναι μέλος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (AFC), ενώ το Ισραήλ είναι μέλος της UEFA από το 1994.

Πίεση και από τον πρόεδρο της CONCACAF

Από την πλευρά του ο Βίκτορ Μονταλιάνι, αντιπρόεδρος της FIFA και πρόεδρος της CONCACAF, κάλεσε την UEFA να αντιμετωπίσει με προτεραιότητα το θέμα της συμμετοχής του Ισραήλ.

«Πρώτα απ' όλα, το Ισραήλ είναι μέλος της UEFA... όπως εγώ πρέπει να αντιμετωπίσω ένα μέλος της περιοχής μου για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να το αντιμετωπίσουν αυτό» δήλωσε ο Μονταλιάνι στους δημοσιογράφους στο συνέδριο Leaders Sports Business. Και πρόσθεσε: «Και σέβομαι όχι μόνο τη διαδικασία τους, αλλά και οποιαδήποτε απόφαση λάβουν».

Ο αντιπρόεδρος της FIFA θα παραστεί την Πέμπτη (2/10) στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της παγκόσμιας ομοσπονδίας στη Ζυρίχη, όπου το ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη

Το Ισραήλ βρίσκεται στην τρίτη θέση του 9ου ομίλου της προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η τελική φάση του οποίου θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, ενώ η μοναδική ομάδα της χώρας που συμμετέχει σε League phase της UEFA είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, που αγωνίζεται στο Europa League.