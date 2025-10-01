Δύσκολη βραδιά, μεγάλη πρόκληση

Ένα από τα πιο δύσκολα ματς της League Phase του Champions League έχει να διαχειριστεί το βράδυ της Τετάρτης (22.00, MEGA, COSMOTE SPORT 2) ο Ολυμπιακός. Μετά την ισοπαλία με την Πάφο στο "Γ, Καραϊσκάκης" καλείται να μονομαχήσει με την Άρσεναλ στο "Emitates".Οι "κανονιέρηδες" είναι η ομάδα με την δεύτερη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στην διοργάνωση, μετά την Ρεάλ Μ. και είναι προφανές ότι στόχος της είναι να κατακτήσει το Champions League. Κάτι που σημαίνει ότι είναι ξεκάθαρα το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης.

Σε κάθε περίπτωση οι "ερυθρόλευκοι" δεν είναι "άμαχος πληθυσμός". Εκτός από τα δικά τους "όπλα" κουβαλούν μαζί τους και μια κολακευτική παράδοση που τους θυμίζει ότι έχουν νικήσει μέσα στο Λονδίνο, τα τρία από τα έξι παιχνίδια κι έχουν περάσει αξέχαστες βραδιές. Ακόμη και ο 43χρονος τεχνικός των Λονδρέζων, θυμήθηκε τον πόνο που του προκάλεσε ο αποκλεισμός από τους Πειραιώτες από τους "16" του Europa League, τον Φεβρουάριο του 2020, με γκολ του Ελ Αραμπί ο οποίος διαμόρφωσε το 1-2 στο φινάλε της παράτασης. Επίσης δεν ξέχασε ότι, πριν 30 χρόνια, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο πρώτος του προπονητής στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, όταν ξεκίναγε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής.

"Μας αρέσει να αντιμετωπίζουμε τους καλύτερους και πάντα στόχος μας είναι η νίκη" δήλωσε θαρραλέα ο Ντανιέλ Ποντένσε εκπροσωπώντας τους παίκτες του Ολυμπιακού. "Αν είναι να σκεφτόμαστε μόνο τι καλό μπορεί να κάνει η Άρσεναλ, θα καθόμασταν στον Πειραιά" πρόσθεσε ο Βάσκος τεχνικός των νταμπλούχων Ελλάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όταν τον ρώτησαν πως σκέφτεται να αναχαιτίσει μια ομάδα με γρήγορο ρυθμό, "καυτή" επίθεση" και πολλούς σταρ.

Στο μυαλό του έχει διαμορφωθεί το προσχέδιο της ενδεκάδας, αν και κατά την προσφιλή του συνήθεια δεν αποκάλυψε το παραμικρό, κρατώντας για τον εαυτό του το ενδεχόμενο για μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Με δεδομένη την απουσία του Ροντινέι η άμυνα μοιάζει κλεισμένη με τους Τζολάκη,Κοστίνια, Ορτέγκα, Πιρόλα και Ρέτσο. Στο κέντρο ο Εσε με τον Μουζακίτη έχουν προβάδισμα, ο πολυδιάστατος Τσικίνιο δεν βγαίνει από την ενδεκάδα ενώ σίγουρη είναι η παρουσία των Ποντένσε και Ελ Κααμπί. Ουσιαστικά παίζεται μία θέση την οποία διεκδικούν με περισσότερες αξιώσεις οι Σιπιόνι, Στρεφέτσα και Μαρτίνς.

Στην εξέδρα θα βρίσκονται 3.300 οπαδοί του Ολυμπιακού.