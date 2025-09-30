Γκολ και δράση στους ρυθμούς του Champions League

Όλες οι εξελίξεις, τα σκορ και οι ανατροπές από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση που προσφέρει συναρπαστικό αγωνιστικό θέαμα και καθηλώνει στους δέκτες τους εκατομμύρια φιλάθλους

Στην πόλη όπου πανηγύρισε το Τσάμπιονς Λιγκ του 2005, η Λίβερπουλ έζησε μια δύσκολη βραδιά και έχασε από τη Γαλατασαράι για τη 2η αγωνιστική της league phase. Οσο για τις παρθενικές εντός έδρας αναμετρήσεις της Πάφου και της Καϊράτ Αλμάτι στη διοργάνωση συνοδεύτηκαν από βαριές ήττες απέναντι σε «μεγάλα τζάκια» του θεσμού.

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0

Η «Τσιμπόμ» πέτυχε μεγάλη νίκη επί της Λίβερπουλ με 1-0 στην Κωνσταντινούπολη– η δεύτερη ήττα των «κόκκινων» μέσα σε τέσσερις ημέρες μετά το στραβοπάτημα με την Κρίσταλ Πάλας για την Πρέμιερ Λιγκ. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Οσίμχεν από την άσπρη βούλα.

Πάφος – Μπάγερν Μ. 1-5

Στη Λεμεσό, όπου δίνει η Πάφος τους ευρωπαϊκούς αγώνες της, η Μπάγερν Μονάχου επέβαλε από νωρίς τον νόμο της, με τέσσερα γκολ μέσα σε 19 λεπτά στο α' μέρος. Τελικά το κοντέρ σταμάτησε στο 5-1, με πρωταγωνιστές τους Κέιν (δύο γκολ) και Ολίσε (ένα γκολ και δύο ασίστ).

Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης 0-5

Ο παρθενικός αγώνας league/group phase του Τσάμπιονς Λιγκ στο μακρινό Αλμάτι του Καζακστάν έληξε με μονόλογο της Ρεάλ Μαδρίτης και σκορ 0-5 σε βάρος της Καϊράτ. Χατ-τρικ πέτυχε ο Κιλιάν Μπαπέ, με τον συμπατριώτη του, Εντουάρντο Καμαβινγκά να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ και τον Μπραχίμ Ντίαθ να σφραγίζει τη δεύτερη νίκη της «βασίλισσας» στη φετινή διοργάνωση.

Τσέλσι – Μπενφίκα 1-0

Στην επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στο «Στάμφορντ Μπριτζ», η νυν ομάδα του (Μπενφίκα) ήταν σε μεγάλα διαστήματα καλύτερη της πρώην του (Τσέλσι). Ομως οι «μπλε» ήταν αυτοί που πήραν τη νίκη, με αυτογκόλ του (γενικότερα γκαφατζή χθες) Ρίος.

Ατλέτικο Μ. – Αϊντραχτ 5-1

Με κεκτημένη ταχύτητα μετά τον θρίαμβό της στο μαδριλένικο ντέρμπι επί της Ρεάλ, η Ατλέτικο φιλοδώρησε με «πεντάρα» και την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, που αναμενόταν πιο ανταγωνιστική. Τα μαδριλένικα γκολ πέτυχαν οι Ρασπαντόρι, Λε Νορμάν, Γκριεζμάν, Τζουλιάνο Σιμεόνε κι ο Αλβαρες με πέναλτι.

Μαρσέιγ – Αγιαξ 4-0

Προσδοκίες για ντέρμπι υπήρχαν και στη νότια Γαλλία, όμως η Μαρσέιγ πήρε γρήγορα τα ηνία και υποχρέωσε τον Αγιαξ σε βαριά ήττα με 4-0. Δύο γκολ πέτυχε ο Παϊσάο και από ένα οι Γκρίνγουντ και ο Ομπαμεγιάνγκ, με τον Γκαμπονέζο επιθετικό να καταγράφει και δύο ασίστ..

Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ 2-1

Το υπέροχο φαλτσαριστό σουτ του Χρήστου Τζόλη έδωσε προβάδισμα στην Μπριζ μέσα στο Μπέργκαμο, όμως η Αταλάντα έκανε την ανατροπή (2-1) στο β' μέρος. Ο Σάμαρτζιτς ισοφάρισε με εύστοχο πέναλτι, που κέρδισε ο Πάσαλιτς, ο οποίος στο 87' πέτυχε το νικητήριο τέρμα για τη «Θεά».

Ιντερ – Σλάβια Πράγας 3-0

Και στο γειτονικό Μιλάνο πανηγύρισαν οι οικοδεσπότες. Με δύο γκολ του αρχηγού Λαουτάρο Μαρτίνες και ένα του Ντούμφρις, η Ιντερ νίκησε 3-0 τη Σλάβια Πράγας του Χρήστου Ζαφείρη.

Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ 2-2

Στη Νορβηγία, η Μπόντο/Γκλιμτ ήταν πολύ ανώτερη της Τότεναμ έως το 60', με τον Χάουγκε να σκοράρει δις. Οι φιλοξενούμενοι «ξύπνησαν» στο τελευταίο τέταρτο και πέτυχαν δύο γκολ, για τη μοναδική ισοπαλία στους αγώνες της Τρίτης.