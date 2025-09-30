Ποντένσε: Μας αρέσει να παίζουμε με τους καλύτερους

Ο Ντάνιελ Ποντένσε εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (1/10, 22:00) αγώνα με την Άρσεναλ στο «Emirates» για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα απέναντι στους «κανονιέρηδες», ενώ επισήμανε πως όλοι στην ομάδα θέλουν να παίζουν κόντρα στους καλύτερους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός στη συνέντευξη Τύπου:

Για το πώς περιμένει το αυριανό ματς και τι περιμένει για να πάρει αποτέλεσμα:

«Περιμένω ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, με γρήγορο ρυθμό, αρκετά δύσκολα σημεία με αρκετές στατικές φάσεις. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε προετοιμασμένοι να τους αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

Για τα τρία διπλά του Ολυμπιακού στο «Emirates» με Πορτογάλους προπονητές και αν αυτή τη φορά θα είναι πρωταγωνιστής ένας Πορτογάλος ποδοσφαιριστής:

«Υπήρχαν και Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές πριν. Είχαμε πάντα αυτό το στοιχείο στην ομάδα. Έχουμε παίξει σε αυτή τη διοργάνωση άλλες δύο φορές, είναι μια καλή ευκαιρία να το κάνουμε ξανά».

Για το αν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο επειδή παίζουν κόντρα σε μεγάλους αστέρες του αθλήματος:

«Φυσικά μας αρέσει να παίζουμε με τους καλύτερους. Στην Άρσεναλ μερικοί είναι από τους καλύτερους του κόσμου. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, όμως παίζουμε για μια μεγάλη ομάδα.

Είναι μια μεγάλη ομάδα, με μεγάλους παίκτες. Ο στόχος μας είναι πάντα να κερδίζουμε είτε παίζουμε κόντρα στην Άρσεναλ είτε κόντρα στον Λεβαδειακό. Θέλουμε να κερδίζουμε τέτοια ματς».

Για την εμπειρία που έχει στο γήπεδο της Άρσεναλ με τη Γουλβς και τι θεωρεί θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός:

«Αυτό είναι καλύτερο να ρωτήσετε τον προπονητή, ξέρει καλύτερα από εμένα. Θα σας πω την άποψή μου, πιστεύω ταιριάζουν. Είναι μια ομάδα γρήγορη και πολύ δυνατή. Πρέπει να παίξουμε στον ίδιο ρυθμό, να δείξουμε πάθος και δυνατό τρόπο δουλειάς.

Οι οπαδοί τους σπρώχνουν εδώ. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι και να εκμεταλλευτούμε τα λίγα πλεονεκτήματα που θα έχουμε στο παιχνίδι».

Για τις διαφορές της Premier League όταν ήταν εκείνος σε σχέση με σήμερα και τη σύγκριση με το δικό μας:

«Η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Φυσικά είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στον κόσμο για πολλούς λόγους, κυρίως για τον ρυθμό που είναι δύσκολο να το βρεις αλλού. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο στοιχείο που θα αντιμετωπίσουμε.

Η σύγκριση της αγγλικής με την ελληνική λίγκα είναι λίγο περίεργη. Έπαιζα σε άλλου είδους ομάδα στην Αγγλία σε σχέση με εδώ, οπότε είναι δύσκολο να πω για τη διαφορά των δύο πρωταθλημάτων. Είμαι χαρούμενος που γύρισα στον Ολυμπιακό που έχουμε σαν στόχο να παίζουμε για τη νίκη. Στη Γουλβς ήταν όλα τα παιχνίδια απαιτητικά».