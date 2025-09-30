Μουκουντί για ακόμη μια τετραετία στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ κι ο Αρόλντ Μουκουντί θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς οριστικοποιήθηκε η επέκταση της συνεργασίας τους κατά ένα χρόνο, έπειτα απ’ την τελική επαφή που είχε ο Καμερουνέζος στόπερ, με τον ιδιοκτήτη της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο θηριώδης στόπερ ανήκει στην ΑΕΚ από το 2022 έχοντας αγωνιστεί σε 87 παιχνίδια με τη φανέλα της, ενώ μετράει και 9 γκολ. Το προηγούμενο συμβόλαιό του (που είχε ανανεωθεί πριν ένα χρόνο) έληγε το 2028, ωστόσο η διοίκηση της ΑΕΚ αποφάσισε

να τον «δέσει» για μεγαλύτερο διάστημα, προχωρώντας ταυτόχρονα σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του που θα φτάσουν πλέον το 1 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Λίγο μετά τις υπογραφές, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, έχοντας στο πλευρό του τον Αρόλντ Μουκουντί τόνισε:

«Είμαστε εδώ, στην Αρένα. Η Αρένα είναι επίσης μια βαριά λέξη, γιατί δείχνει ότι μπαίνουν μέσα μονομάχοι για να κερδίσουν, να κατακτήσουν. Είσαι επίσης, εδώ όπου κάθε λίγες ημέρες γίνεσαι κανονικός μονομάχος, με στόχο να φέρεις τα καλύτερα αποτελέσματα γι’ αυτή την ιστορική ομάδα. πλέον γνωρίζεις ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εκπληκτική ιστορία, είναι μια ομάδα που έχει σπουδαία εικόνα.

Και είμαστε εδώ με στόχο να χτίσουμε τη νέα σελίδα για τη σπουδαία μας ομάδα. Είσαι πρωταγωνιστής, είσαι ένα άτομο που μας αρέσει. Όχι μόνο γιατί είσαι καλός παίκτης, αλλά γιατί είσαι και ένα σύμβολο για τους οπαδούς μας και για εμάς.

Είσαι ένα άτομο με κουλτούρα, είσαι ένα άτομο που κατανοεί τις οικογενειακές αξίες, το έχω συζητήσει και με τη σύζυγό σου και είναι κάτι παρόμοιο εδώ, ότι είσαι παιδί της ΑΕΚ.

Με αλλά λόγια είσαι κομμάτι της οικογένειας της ΑΕΚ. Σε αυτή τη νέα σελίδα που χτίζουμε εδώ, θέλω να είμαστε μαζί. Θέλω να είμαστε μαζί για πολλά χρόνια, για όσα αγαπάς να είσαι στο ποδόσφαιρο, και για όσο θέλεις να είσαι μονομάχος σε κάθε παιχνίδι, μέσα και έξω από την Αρένα. Στις μικρότερες… αρένες.

Γι’ αυτό θέλω να κάνουμε αυτή την πολύ σοβαρή συμφωνία που κάνουμε σήμερα, ώστε να μείνεις στην σπουδαία ομάδα μας τουλάχιστον έως το 2029. Προφανώς, όπως γνωρίζεις, στη ζωή υπάρχουν τα καλά και τα κακά μυαλά. Οπότε όποιος αγαπάει, νοιάζεται και είναι αφοσιωμένος στην ΑΕΚ, θα καταλάβει πόσο σοβαρή είναι η συμφωνία μας σήμερα.

Οι άνθρωποι που είναι διπρόσωποι και δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα αυτής της σημερινής συνάντησης και συμφωνίας… Τι να κάνουμε; Το πρόβλημα είναι δικό τους».