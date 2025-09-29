Σιώπης: Ο «Καντέ» του Παναθηναϊκού

Στο μεγάλο ευρωπαϊκό βράδυ του Παναθηναϊκού απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις, για τη League Phase του Europa League, υπήρχε ένας παίκτης που δεν ξεχώρισε για τα γκολ ή τις θεαματικές ενέργειες, αλλά για την ακατάπαυστη δουλειά του στο χορτάρι. Ο λόγος για τον Μανώλη Σιώπη. Ο χαμηλών τόνων χαφ των «πράσινων» ήταν παντού, καλύπτοντας χώρους και κόβοντας επιθέσεις.
Οι κινήσεις του, το ασταμάτητο τρέξιμο και η προσήλωση στο πλάνο του Χρήστου Κόντη, θύμισαν σε πολλούς τον Ενγκολό Καντέ. Όπως ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής που έκανε καριέρα στην Premier League καταστρέφοντας το παιχνίδι των αντιπάλων πριν καν αρχίσει, έτσι κι ο Σιώπης έχει την ικανότητα να «διαβάζει» το παιχνίδι και να σταματάει τις επιθέσεις πριν προλάβουν να γίνουν επικίνδυνες.
Δεν είναι τυχαίο πως οι φίλοι του Παναθηναϊκού τον αποθεώνουν για την αθόρυβη αλλά καθοριστική συμβολή του. Χωρίς να επιζητά τα φώτα της δημοσιότητας, ο διεθνής μέσος κερδίζει την εμπιστοσύνη των συμπαικτών του και τον σεβασμό των αντιπάλων του. Ακριβώς όπως ο Καντέ, έτσι και ο Σιώπης μοιάζει να κάνει την ομάδα του... να ανασαίνει.
Ένας «Καντέ» με πράσινη φανέλα, που δίνει στον Παναθηναϊκό την απαραίτητη ισορροπία για να κοιτάζει στα μάτια κάθε αντίπαλο.
