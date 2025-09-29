Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.1° 17.8°
1 BF
76%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
20.5° 17.6°
2 BF
71%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
18°C
20.0° 17.7°
3 BF
70%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
82%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
72%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.6° 17.6°
0 BF
83%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
14.4° 14.4°
1 BF
82%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.6° 18.6°
2 BF
82%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
22°C
22.5° 20.5°
4 BF
83%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.7° 16.9°
1 BF
84%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
19°C
19.4° 19.4°
4 BF
77%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.7° 16.7°
0 BF
88%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
78%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
94%
Λαμία
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 17.8°
0 BF
78%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
23°C
22.8° 22.7°
4 BF
83%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
16°C
17.2° 15.8°
0 BF
94%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.8° 15.3°
2 BF
73%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.5° 17.5°
2 BF
89%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.2° 15.2°
2 BF
83%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, 2025
ο Μανώλης Σιώπης
EUROKINISSI

Σιώπης: Ο «Καντέ» του Παναθηναϊκού

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναγιώτης Μπακαδήμας

Στο μεγάλο ευρωπαϊκό βράδυ του Παναθηναϊκού απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις, για τη League Phase του Europa League, υπήρχε ένας παίκτης που δεν ξεχώρισε για τα γκολ ή τις θεαματικές ενέργειες, αλλά για την ακατάπαυστη δουλειά του στο χορτάρι. Ο λόγος για τον Μανώλη Σιώπη. Ο χαμηλών τόνων χαφ των «πράσινων» ήταν παντού, καλύπτοντας χώρους και κόβοντας επιθέσεις.

Οι κινήσεις του, το ασταμάτητο τρέξιμο και η προσήλωση στο πλάνο του Χρήστου Κόντη, θύμισαν σε πολλούς τον Ενγκολό Καντέ. Όπως ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής που έκανε καριέρα στην Premier League καταστρέφοντας το παιχνίδι των αντιπάλων πριν καν αρχίσει, έτσι κι ο Σιώπης έχει την ικανότητα να «διαβάζει» το παιχνίδι και να σταματάει τις επιθέσεις πριν προλάβουν να γίνουν επικίνδυνες.

Δεν είναι τυχαίο πως οι φίλοι του Παναθηναϊκού τον αποθεώνουν για την αθόρυβη αλλά καθοριστική συμβολή του. Χωρίς να επιζητά τα φώτα της δημοσιότητας, ο διεθνής μέσος κερδίζει την εμπιστοσύνη των συμπαικτών του και τον σεβασμό των αντιπάλων του. Ακριβώς όπως ο Καντέ, έτσι και ο Σιώπης μοιάζει να κάνει την ομάδα του... να ανασαίνει.

Ένας «Καντέ» με πράσινη φανέλα, που δίνει στον Παναθηναϊκό την απαραίτητη ισορροπία για να κοιτάζει στα μάτια κάθε αντίπαλο.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Σιώπης: Ο «Καντέ» του Παναθηναϊκού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual