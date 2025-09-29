Με Γιαννούλη αλλά χωρίς Πέλκα οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για την Εθνική

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε 24 ποδοσφαιριστές για τους εκτός έδρας αγώνες της Εθνικής ομάδας με τη Σκοτία (09/10, 21:45) και τη Δανία (12/10, 21:45), για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Στους κληθέντες περιλαμβάνεται ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος απουσίασε από τους αγώνες του Σεπτεμβρίου λόγω τραυματισμού, ενώ απουσιάζει ο Δημήτρης Πέλκας που βρίσκεται στο ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ.
Οι διεθνείς που θα συγκροτήσουν την αποστολή είναι οι: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Μπακασέτας, Τάσος Δουβίκας.
