Έκκληση 48 αθλητών προς UEFA: Αποβάλλετε το Ισραήλ από τις διοργανώσεις

Οι πιέσεις προς την UEFA για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της γίνονται όλο και πιο και έντονες καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Το πρωί του Σαββάτου 48 ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και ο Πολ Πογκμπά, με επιστολή τους στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, ζήτησαν την άμεση αναστολή της συμμετοχής του Ισραήλ στις διοργανώσεις της εξ αιτίας τη γενοκτονίας που διαπράττει στη Γάζα.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας «Athletes 4 Peace» και στην επιστολή οι αθλητές τονίζουν ότι ο αθλητισμός πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και της ανθρωπιάς. Ζητούν την άμεση αποβολή του Ισραήλ από κάθε διοργάνωση της UEFA μέχρι να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να σταματήσει τις εχθροπραξίες στην Παλαιστίνη. Μάλιστα στην επιστολή έκαναν και αναφορά στον θάνατο του Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, γνωστού ως «Παλαιστίνιου Πελέ», που σκοτώθηκε πρόσφατα, με την UEFA να προσπερνάει το τραγικό συμβάν σα να μη συνέβη…