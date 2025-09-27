Χωρίς Ντέσερς και Ντραγκόφσκι στο Αγρίνιο ο Παναθηναϊκός

Με δύο σημαντικές απουσίες θα αναχωρήσει η αποστολή του Παναθηναϊκού για το Αγρίνιο και τον αυριανό (28/9, 21:00) αγώνα με τον Παναιτωλικό στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League, καθώς έμειναν εκτός λόγω τραυματισμών οι Σίριλ Ντέσερς και Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.
Οι δυο παίκτες τραυματίστηκαν (σε ποδοκνημική και γόνατο αντίστοιχα) στην προπόνηση της Τετάρτης (24/9) στο «Stadion Wankdorf» της Βέρνης την παραμονή του αγώνα με τη Γιούνγκ Μπόις, χωρίς να δείχνουν πως έχουν κάτι ανησυχητικό.
Ο Ντραγκόφσκι πήρε μέρος στο πρώτο κομμάτι της προπόνησης του Σαββάτου (27/9), αλλά επειδή ένιωσε μία ενόχληση στο γόνατο, βγήκε απ’ το πρόγραμμα. Για προληπτικούς λόγους δε, θα υποβληθεί σε μαγνητική μέσα στο Σαββατοκύριακο για να υπάρχει πλήρη εικόνα επί του προβλήματος.
Ο Ντέσερς επειδή είχε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική κρίθηκε προτιμότερο να μείνει εκτός με ατομικό πρόγραμμα και να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα, για να είναι 100% διαθέσιμος στο ματς της Πέμπτης (2/10) με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς στη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Ο Χρήστος Κόντης πήρε στην αποστολή 22 παίκτες, συμπεριλαμβάνοντας τον Μίλος Πάντοβιτς, ενώ εκτός έμεινε (πλην του «λαβωμένου» με θλάση στη γάμπα Πελίστρι) κι ο Τιν Γεντβάι που κρίθηκε ανέτοιμος μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Μετά το τέλος της προπόνησης ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή για Αγρίνιο.
Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.
