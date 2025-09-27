Περού: Πιάστηκαν στα χέρια on camera σε αθλητική εκπομπή [βίντεο]

Εκτός ορίων δύο δημοσιογράφοι στην αντιπαράθεσή τους για το ποδόσφαιρο.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες βίντεο από το Περού, όπου δύο δημοσιογράφοι έπαιξαν ξύλο on camera μη μπορώντας να συγκρατήσουν το... πάθος τους για το ποδόσφαιρο.

Στο πλαίσιο αθλητικής εκπομπής, μετά τον αποκλεισμό της Αλιάνσα Λίμα από το Copa Sudamericana, οι Σίλβιο Βαλένσια και Εβαρίστο Κρους άρχισαν να έχουν θερμή αντιπαράθεση.

Αρχικά ένας εκ των δύο έφυγε από το πλατό, όμως όταν επέστρεψε επιτέθηκε με γροθιές στον συνάδελφό του και η κατάσταση... ξέφυγε.