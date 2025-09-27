Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.1° 22.8°
5 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
23.8° 21.4°
3 BF
46%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
24°C
26.0° 23.8°
5 BF
52%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
46%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
4 BF
43%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.8° 19.8°
0 BF
65%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
2 BF
52%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
24°C
23.6° 23.6°
2 BF
64%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.8° 22.7°
4 BF
53%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
24°C
25.9° 24.3°
4 BF
52%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
5 BF
56%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.7° 21.7°
2 BF
60%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
50%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
43%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.6° 20.6°
2 BF
66%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.8° 26.0°
4 BF
69%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 23.3°
4 BF
35%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.3° 22.7°
4 BF
51%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
55%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.0° 18.0°
2 BF
79%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, 2025
βίντεπ

Περού: Πιάστηκαν στα χέρια on camera σε αθλητική εκπομπή [βίντεο]

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr
Εκτός ορίων δύο δημοσιογράφοι στην αντιπαράθεσή τους για το ποδόσφαιρο.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες βίντεο από το Περού, όπου δύο δημοσιογράφοι έπαιξαν ξύλο on camera μη μπορώντας να συγκρατήσουν το... πάθος τους για το ποδόσφαιρο.

Στο πλαίσιο αθλητικής εκπομπής, μετά τον αποκλεισμό της Αλιάνσα Λίμα από το Copa Sudamericana, οι Σίλβιο Βαλένσια και Εβαρίστο Κρους άρχισαν να έχουν θερμή αντιπαράθεση. 

Αρχικά ένας εκ των δύο έφυγε από το πλατό, όμως όταν επέστρεψε επιτέθηκε με γροθιές στον συνάδελφό του και η κατάσταση... ξέφυγε.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Περού: Πιάστηκαν στα χέρια on camera σε αθλητική εκπομπή [βίντεο]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual