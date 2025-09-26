«So what?» λέει ο Νίκολιτς για το αήττητο της ΑΕΚ

«So what (και λοιπόν»; Αυτή είναι η δική μου ερώτηση: So what; Είναι απλώς ένα καλό ξεκίνημα, είμαστε στα τέλη Σεπτέμβρη και θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος της σεζόν. Οπότε, θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το σερί. Ο Βόλος διαθέτει μια πολύ καλή ομάδα, μια έμπειρη ομάδα, δύσκολη ομάδα. Μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια τερματίζει στη μέση της βαθμολογίας».

Τα παραπάνω ανέφερε -μεταξύ άλλων- ο Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της COSMOTE TV, πριν από το εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο (28/09, 17:00), σχολιάζοντας το αήττητο σερί που τρέχει η ΑΕΚ από το ξεκίνημα της σεζόν.



Ο Σέρβος προπονητής μίλησε επίσης για:

⇒ Τις σκέψεις του για το ματς με τον Βόλο: «Τα παιχνίδια που έρχονται πριν ή μετά από ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, είναι πάντα πονηρά και δύσκολα. Γιατί θα μπορούσε να σου συμβεί, η συγκέντρωση και η προσοχή σου να είναι στραμμένη αλλού. Όμως, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Ναι, έχουμε ένα καλό σερί αποτελεσμάτων, σε δώδεκα παιχνίδια από το ξεκίνημα της σεζόν είμαστε αήττητοι. Δεν είναι ευχάριστο να παίζεις απέναντι στον Βόλο, με την ποιότητα που διαθέτει στο ρόστερ του. Οπότε, πρέπει να πάμε με τη μέγιστη συγκέντρωση σε αυτό το ματς, μπροστά στον κόσμο μας την Κυριακή. Για να πετύχουμε τον στόχο μας, που είναι να πάρουμε ακόμη τρεις βαθμούς».

⇒ Τις σκέψεις για rotation ενόψει ευρωπαϊκού αγώνα: «Πάντα προετοιμάζω περισσότερα από ένα παιχνίδια, όμως θα επιλέξουμε μια δυνατή ομάδα για το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο».

⇒ Εάν μεγαλώνουν τα καλά διαστήματα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ: «Ναι, είναι. Όσα πιο πολλά λεπτά παίζουμε σε υψηλό τέμπο και σε καλό επίπεδο, τόσο έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κερδίζουμε. Τα έχουμε καταφέρει κι έτσι μέχρι στιγμής, όμως θέλω τα διαστήματα καλού ποδοσφαίρου να μεγαλώνουν ολοένα και περισσότερο. Φυσικά, δεν είσαι μόνος σου στον αγωνιστικό χώρο ποτέ. Υπάρχει κι ένας αντίπαλος. Και πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο, που να μπορεί να παίξει για ενενήντα πέντε λεπτά το δικό της παιχνίδι. Γιατί υπάρχουν και οι αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο. Κι έχουν κι αυτοί τις προπονήσεις τους, τις τακτικές τους, τις προσπάθειές τους, την δική τους ποιότητα. Οπότε, όταν πετυχαίνεις το 60-40 ή το 65-35, είσαι ήδη σε καλό δρόμο».