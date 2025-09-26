Δράση κατά του Ισραήλ απαιτεί η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία από FIFA και UEFA

Σε μια χρονική περίοδο που κλιμακώνονται συνεχώς οι διεθνείς αντιδράσεις για τη γενοκτονία που διαπράττει το Τελ Αβίβ στη Λωρίδα της Γάζας και που είναι ανοιχτό το θέμα αποκλεισμού του Ισραήλ από τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, η PFA (ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Παλαιστίνης) απαιτεί από τη FIFA και την UEFA να αναλάβουν δράση.

Σε επιστολές που έστειλε προς την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η PFA τις καλεί να... σπάσουν τη σιωπή τους, να δράσουν και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα κατά του Ισραήλ.

«Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να παραμείνει ουδέτερο απέναντι στη γενοκτονία και τη συνεχιζόμενη κατοχή. Απαιτείται δράση» αναφέρει μεταξύ άλλων η PFA και τονίζει ότι «η σιωπή ή η καθυστέρηση δεν είναι πλέον αποδεκτές». Επίσης, διατυπώνει μια σειρά από αιτήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης δράσης κατά της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ισραήλ (IFA).

Η PFA ζητά επίσης ανεξάρτητη έρευνα για τη συμπεριφορά των αξιωματούχων, των παικτών και των οπαδών της IFA σχετικά με την υποκίνηση, την υποστήριξη στρατιωτικής δράσης, τον ρατσισμό και τις μεροληπτικές πρακτικές, με κυρώσεις για τις παραβιάσεις, καθώς επίσης μέτρα για την προστασία και την αποκατάσταση των ποδοσφαιρικών υποδομών στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των παικτών της.

Σημειώνεται επίσης ότι δημοσιεύματα κορυφαίων ΜΜΕ (όπως των The Times, The Athletic, The Guardian) τονίζουν ότι η UEFA θα μπορούσε να αποφασίσει ήδη την επόμενη εβδομάδα εάν θα αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρουν ότι σχετική ψηφοφορία θα μπορούσε να διεξαχθεί από την εκτελεστική επιτροπή της UEFA πριν από την έναρξη της διακοπής των διεθνών αγώνων, στις 6 Οκτωβρίου.