Πρεμιέρα με πίεση

Είναι ιδιαίτερη η αποψινή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει στον συνθετικό χλοοτάπητα της Βέρνης την επικίνδυνη Γιουνγκ Μπόις (22.00, CS Sport) και εκτός από το θετικό αποτέλεσμα ευελπιστεί να ανακτήσει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση.

Η πίεση είναι αφόρητη (με μόλις δύο νίκες σε δέκα επίσημα ματς), τα παιχνίδια απανωτά και ο υπηρεσιακός προπονητής των «πράσινων», Χρήστος Κόντης, είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένος να προβεί σε εκτεταμένο rotation. Ει δυνατόν, να το συνδυάσει και με τρίποντο.

«Είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, ιδιαίτερο για τους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να χτίσουμε στο επιθετικό μας παιχνίδι. Μας λείπει μία νίκη, που θα δώσει αέρα στους παίκτες. Εχουμε καλό ρόστερ, μπορεί να ζοριζόμαστε ψυχολογικά, αλλά δεν χρειάζονται πολλά στο ποδόσφαιρο για να υπάρξει αλλαγή. Μπορεί να πάρουμε ένα “διπλό” και να αλλάξουν όλα» ήταν τα πρώτα του λόγια.

«Έχουμε μεγάλο ρόστερ και πρέπει να αξιοποιηθεί. Δεν νοείται σε μια ομάδα να αισθάνονται οι παίκτες πως μπορεί να μην παίξουν. Πρέπει να είναι όλοι εν δυνάμει βασικοί. Δεν κοιτάζω ποτέ τον εαυτό μου. Είμαι χαρούμενος για 50-60 λεπτά, καταφέραμε να κάνουμε πράγματα με τον Ολυμπιακό, αυτό χτίζουμε για το μέλλον. Πρέπει να αποδείξω ότι είμαι αντάξιος για την ομάδα», συνέχισε, ενώ για τον πλαστικό χλοοτάπητα και τις καιρικές συνθήκες βροχής, τόνισε: «Δεν είναι ό,τι καλύτερο διότι δεν έχουμε μάθει να παίζουμε σε τέτοιο τερέν. Θα πρέπει οι παίκτες να προσαρμοστούν στις συνθήκες. Είναι γρήγορο γήπεδο, η μπάλα σκάει διαφορετικά, αλλά η UEFA το εγκρίνει» ολοκλήρωσε.

Όσον αφορά την ενδεκάδα, οι Λαφόν, Κώτσιρας, Ινγκασον, Μλαντένοβιτς, Ρενάτο Σάντσες, Ζαρουρί και Ταμπόρδα διεκδικούν με αξιώσεις θέση στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού.

Μια και ο λόγος για τα ευρωπαϊκά ματς των «πράσινων», αξίζει να σημειωθεί ότι η χθεσινή μέρα εμπεριείχε μια σημαντική είδηση που σχετίζεται με τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού. Κι αυτό διότι το «τριφύλλι» έλαβε την έγκριση της UEFA για τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών του αγώνων στο ΟΑΚΑ, στο οποίο θα γίνονται πάντως παράλληλα και εργασίες.

Ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει πλήρης χωρητικότητα, καθώς ένα κομμάτι των εξεδρών (ίσως και διαφορετικό κάθε φορά) θα παραμένει κλειστό. Το πρώτο εντός έδρας ματς για τη League Phase είναι στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς (2 Οκτωβρίου).

● ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ για το γηπεδικό προέκυψε χθες όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη που παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Κι αυτό διότι, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπήρξε πλήρης συμφωνία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, κυρίως τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και τις τράπεζες, για τη νέα μελέτη λειτουργικότητας του έργου η οποία εγκρίθηκε από τη ΓΓΑ. Ο δήμος θα προχωρήσει άμεση σε υποβολή για έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, για να προχωρήσει και η έγκριση της οικοδομικής άδειας, ώστε στο πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου να ξεκινήσει η εκτέλεση των πρόδρομων εργασιών για το έργο.