Europa League: Διπλό η Ρόμα, εκτός έδρας βαθμός για Νότιγχαμ

Με τον Κώστα Τσιμίκα βασικό επί 90 λεπτά, η Ρόμα ξεκίνησε νικηφόρα στη League Phase του Europa League επικρατώντας 2-1 της Νις στην Κυανή Ακτή. Ο Έλληνας άσος είχε εξαιρετική απόδοση, «σερβίροντας» το δεύτερο γκολ στον Μαντσίνι, για μία Ρόμα που είδε τους δύο στόπερ της να σκοράρουν (Μαντσίνι, Εντικά).
Η Νότιγχαμ του Άγγελου Ποστέκογλου «άγγιξε» μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στη Σεβίλη, όταν ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ και προηγήθηκε 2-1 της Μπέτις. Όμως ο Άντονι μίλησε τελευταίος και χάρισε το βαθμό της ισοπαλίας (2-2) στους γηπεδούχους. Ο Μπέλιο ήταν ο άνθρωπος που «καθάρισε» για τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο 2-1 επί της Φενέρμπαχτσε, ενώ Ερυθρός Αστέρας και Σέλτικ μοιράστηκαν τους βαθμούς (1-1).
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:
- Μίντιλαντ (Δανία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)... 2-0 (7΄αυτ. Κρίστενσεν, 88΄ Ντιαό)
- ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)... 0-0
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Σέλτικ (Σκοτία)... 1-1 (65΄ Αρναούτοβιτς - 55΄ Ιεανάτσο)
- Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)... 3-1 (21΄, 50΄ Μπέλιο, 90+5΄ Μπακράρ - 25΄ Σιμάνσκι)
- Μάλμε (Σουηδία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)... 1-2 (78΄ Λάσε Γιόνσεν - 8΄πεν. Στάνιτς, 23΄ Μπιλ)
- Νις (Γαλλία) - Ρόμα (Ιταλία)... 1-2 (77΄πεν. Μόφι - 52΄ Εντικά, 55΄ Μαντσίνι)
- Μπέτις (Ισπανία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)... 2-2 (15΄ Μπακαμπού, 85΄ Άντονι - 18΄,23΄ Ιγκόρ Ζεσούς)
- Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Βασιλεία (Ελβετία)... 2-1 (31΄ Οστεράγκε, 57΄ Έγκεσταϊν - 84΄ Οτελέ)
- Μπράγκα (Πορτογαλία) - Φέγενορντ (Ολλανδία)... 1-0 (79΄ Φραν Ναβάρο)
Το πρόγραμμα της Πέμπτης
- Λιλ (Γαλλία) - Μπραν (Νορβηγία)... 19:45
- Γκ.Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία)... 19:45
- Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γκενκ (Βέλγιο)... 22:00
- Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Πόρτο (Πορτογαλία)... 22:00
- Άστον Βίλα (Αγγλία) - Μπολόνια (Ιταλία)... 22:00
- Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)... 22:00
- Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)... 22:00
- Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Θέλτα (Ισπανία)... 22:00
- Ουτρέχτη (Ολλανδία) - Λιόν (Γαλλία)... 22:00
