Με τρεις σημαντικές απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακό ο Αστέρας Τρίπολης

Ο Αστέρας Τρίπολης ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τρίτης (23/9) την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού (24/9) μεγάλου αγώνα με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Σάββας Παντελίδης θα έχει τρεις πολύ σημαντικές απουσίες. Εκτός έμειναν λόγω τραυματισμού ο Μεντιέτα, ο Μακέντα που αισθάνεται ενοχλήσεις κι ο Τσίκο που έχασε προ ημερών τον πατέρα του και θα ενσωματωθεί τις επόμενες ημέρες στην ομάδα. Επίσης εκτός βρίσκεται και ο Τσιντώτας, με τον Παντελίδη να επιλέγει τους νεαρούς γκολκίπερ Αγγελίδη και Κακαδιάρη.
Αναλυτικά η αποστολή: Παπαδόπουλος, Αγγελίδης, Κακαδιάρης, Ιβανόφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Μούμο, Φρόκου, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού και Χαραλαμπόγλου.
