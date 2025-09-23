Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
22°C
23.5° 20.8°
1 BF
79%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
21°C
22.5° 19.6°
2 BF
77%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
20°C
22.0° 19.9°
2 BF
72%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
21°C
20.9° 20.9°
3 BF
56%
Βέροια
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
1 BF
49%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
51%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
21°C
20.5° 20.5°
2 BF
77%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.7°
2 BF
88%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.5° 20.9°
2 BF
61%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
1 BF
64%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
24.9° 19.7°
1 BF
88%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
83%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
68%
Λαμία
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 19.5°
0 BF
57%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
23.8° 23.2°
2 BF
81%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
18°C
20.5° 17.8°
0 BF
72%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.6° 15.3°
0 BF
85%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
20°C
20.1° 20.1°
1 BF
75%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
19°C
18.5° 18.5°
1 BF
51%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2025
asteras_1020
φωτογραφία αρχείου | EUROKINISSI

Με τρεις σημαντικές απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακό ο Αστέρας Τρίπολης

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr

Ο Αστέρας Τρίπολης ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τρίτης (23/9) την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού (24/9) μεγάλου αγώνα με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Σάββας Παντελίδης θα έχει τρεις πολύ σημαντικές απουσίες. Εκτός έμειναν λόγω τραυματισμού ο Μεντιέτα, ο Μακέντα που αισθάνεται ενοχλήσεις κι ο Τσίκο που έχασε προ ημερών τον πατέρα του και θα ενσωματωθεί τις επόμενες ημέρες στην ομάδα. Επίσης εκτός βρίσκεται και ο Τσιντώτας, με τον Παντελίδη να επιλέγει τους νεαρούς γκολκίπερ Αγγελίδη και Κακαδιάρη.

Αναλυτικά η αποστολή: Παπαδόπουλος, Αγγελίδης, Κακαδιάρης, Ιβανόφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Μούμο, Φρόκου, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού και Χαραλαμπόγλου.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Με τρεις σημαντικές απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακό ο Αστέρας Τρίπολης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual