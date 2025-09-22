Ο Ντεμπελέ κορυφαίος στον πλανήτη

Ο 28ρονος επιθετικός της Εθνικής Γαλλίας και της Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ, ήταν ο μεγάλος νικητής της «Χρυσής Μπάλας», στην 69η Τελετή απονομής που έγινε το βράδυ της Δευτέρας (22/9) στο Παρίσι και στο «Τεάτρ ντε Σατλέ».

Ο στράικερ των πρωταθλητών Ευρώπης με 35 γκολ και 16 ασίστ σε 53 συμμετοχές με την φανέλα της Παρί σε όλες τις διοργανώσεις της περιόδου 2024/2025, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του κόσμου, στη μάχη με τον Λαμίν Γιαμάλ, όντας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της περυσινής απίστευτης πορείας των «πρωτευουσιάνων» εντός κι εκτός των συνόρων με την κατάκτηση του νταμπλ στη Γαλλία και του Champions League.

Ως εκ τούτου συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους έναντι των υπολοίπων διεκδικητών του σπουδαίου αυτού ατομικού βραβείου και διαδέχεται τον μέσο της Μάντσεστερ Σίτι και της Εθνικής Ισπανίας, Ροδρίγο Ερνάντεθ Καρσκάντε (Ρόδρι).

Να σημειωθεί ότι λαμβάνει αυτή τη διάκριση για πρώτη φορά στην καριέρα του, όπως είχε συμβεί και πέρυσι με τον συνομίληκό του, Ρόδρι.

Αφού ευχαρίστησε «το ίδιο το ποδόσφαιρο» και όλους εκείνους που τον εμπιστεύθηκαν, αφιέρωσε το τρόπαιο στη σύζυγό του Λάουρα, στην οικογένειά του «για όλα όσα μου έχει δώσει». Ευχαρίστησε όλους τους συμπαίκτες του στην Εθνική Ισπανίας και στη Μάντσεστερ Σίτι την οποία χαρακτήρισε ως «το καλύτερο κλαμπ» στον κόσμο.

Κορυφαία παίκτρια της σεζόν η Μπονμάτι

Η απόλυτη σταρ της Μπαρτσελόνα, η 27χρονη Αϊτάνα Μπονμάτι, έκανε το three-peat. Κατέκτησε για τρίτη διαδοχική σεζόν την «Χρυσή Μπάλα» στις γυναίκες, παρότι με την εθνική Ισπανίας δεν τα κατάφερε στον τελικό του Euro. Αποκάλεσε «ομάδα της καρδιάς μου» την «Μπαρτσα», ευχαρίστησε τον Αντρές Ινιέστα από τον οποίο παρέλαβε το βραβείο και φυσικά την οικογένειά της και τους ανθρώπους που την στηρίζουν.

Είκοσι γκολ και 16 ασίστ για την κορυφαία παίκτρια του κόσμου, παρότι αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, την περασμένη σεζόν με την φανέλα των «μπλαουγκράνα», πανηγυρίζοντας μαζί τους την κατάκτηση του νταμπλ στην Ισπανία, αλλά και του Super Cup.

Βραβείο «Γιόχαν Κρόιφ» στον καλύτερο προπονητή του γυναικείου/ανδρικού ποδοσφαίρου της σεζόν 2024/2025

Για πρώτη φορά το βραβείο στις γυναίκες πήρε η Ολλανδή, Σαρίνα Βίγκμαν, η ομοσπονδιακή προπονήτρια της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας, με την οποία κατέκτησε το τελευταίο Euro γυναικών στα γήπεδα της Ελβετίας επικρατώντας της Ισπανίας στη διαδικασία των πέναλτι, το καλοκαίρι που πέρασε. «Ξεχωριστό για μένα το βραβείο λόγω του ονόματος που φέρει, ενός τεράστιου ποδοσφαιριστή» είπε μεταξύ άλλων η κορυφαία προπονήτρια του κόσμου για τη σεζόν που πέρασε.

Το αντίστοιχο στους άνδρες πήρε ο Ισπανός Λουίς Ενρίκε (διαδέχθηκε τον Κάρλο Αντσελότι), ο άνθρωπος που οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφή της Ευρώπης με το αλησμόνητο 5-0 επί της Ίντερ στο μεγάλο τελικό του Champions League, που διεξήχθη στην «Αλιάνζ Αρένα» του Μονάχου. Δεν βρέθηκε στην αίθουσα, διότι την ίδια ώρα η Παρί έδινε τον εξ αναβολής αγώνα με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία!

Βραβείο «Κοπά» για τον καλύτερο νεαρό παίκτη/παίκτρια της σεζόν 2024/2025

O Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα έκανε το repeat και πήρε το βραβείο στα 18 του χρόνια. Παίκτης-κλειδί για την κατάκτηση του νταμπλ από την Μπαρτσελόνα στη La Liga, με καθοριστικά γκολ στη διάρκεια της σεζόν. Ήταν μαζί με τον Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν τα μεγάλα φαβορί για τη συγκεκριμένη διάκριση. Στις δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «στόχος μου είναι να κατακτήσω όλους τους τίτλους με την φανέλα της Μπαρτσελόνα».

Το αντίστοιχο βραβείο στις γυναίκες παρέλαβε για πρώτη φορά στην καριέρα της η 19χρονη Βίκυ Λόπεζ, ως παίκτρια της Μπαρτσελόνα την περασμένη σεζόν, καθώς τώρα ανήκει στο δυναμικό της Ρεάλ Μαδρίτης. Αφιέρωσε το βραβείο αυτό στη μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή.

Βραβείο στην κορυφαία ομάδα γυναικών για τη σεζόν 2024/2025

Η Άρσεναλ «αποκαθήλωσε» την Μπαρτσελόνα, με την κατάκτηση του Champions League (1-0 στον τελικό του Ζοζέ Αλβαλάδε) και αναδείχθηκε καλύτερη ομάδα γυναικών σε συλλογικό επίπεδο για την προηγούμενη περίοδο.

Βραβείο στην κορυφαία ομάδα ανδρών για τη σεζόν 2024/2025

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης και Γαλλίας, Παρί Σεν Ζερμέν, πήρε το βραβείο, έχοντας κατακτήσει μετά από 13 χρόνια προσπαθειών και μετά τον χαμένο τελικό του 2020 με την Μπάγερν στην... φούσκα της Λισαβόνας, την εποχή του κορονοϊού, το κορυφαίο τρόπαιο του πλανήτη σε επίπεδο συλλόγων, το Champions League. Το παρέλαβε ο πρόεδρος της ομάδας, Νασέρ Ελ Κελαΐφι.

Βραβείο «Γκέρντ Μίλερ» στον πρώτο σκόρερ της σεζόν 2024/2025 (σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο)

Ο Σουηδός σέντερ φορ, Βίκτορ Γιόκερες, πέρυσι με την φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας (νυν παίκτης της Άρσεναλ) πανηγύρισε με τα «λιοντάρια» την κατάκτηση του νταμπλ (54 γκολ σε 52 εμφανίσεις) και η Εβα Πάγιορ με 28 γκολ σε 25 συμμετοχές με την Μπαρτσελόνα παρέλαβαν τα βραβεία των κορυφαίων σκόρερ σε άνδρες και γυναίκες για τη σεζόν 2024/2025.

Βραβείο «Γιασίν» (ανδρών/γυναικών) για τη σεζόν 2024/2025

Η Άνα Χάμπτον, τερματοφύλακας της Τσέλσι και της Εθνικής Αγγλίας, με την οποία ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, πήρε το βραβείο της κορυφαίας γκολκίπερ της προηγούμενης περιόδου, ενώ στους άνδρες ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, μετά από δύο διαδοχικές κατακτήσεις, παρέδωσε τη... σκυτάλη στον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, νυν τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Ιταλός πορτιέρε, όμως, κέρδισε αυτή τη διάκριση για τη συμβολή του στην κατάκτηση όλων των τροπαίων, με κορυφαίο του Champions League, φορώντας την φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Βραβείο «Σόκρατες» (στη μνήμη του διάσημου Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή) σε παίκτη που διακρίνεται για την ανθρωπιστική του δράση

Το πήρε το «Ίδρυμα Ζάνα», που έχει δημιουργήσει ο Λουίς Ενρίκε στη μνήμη της μικρής κόρης του Ζάνα, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Το ίδρυμα βοηθά τα παιδιά που έχιουν ανάγκη και αντιμετωπίζουν από τη νεαρή τους ηλικία προβλήματα υγείας.

Οι τελευταίοι 13 νικητές της «Χρυσής Μπάλας»