Η παράλληλη πορεία του Παναθηναϊκού και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο υπάρχουν ομάδες που η φανέλα τους ζυγίζει πολύ περισσότερο από το τωρινό αγωνιστικό τους βάρος. Ομάδες που η ιστορία, οι τίτλοι, οι οπαδοί και η λάμψη του ονόματός τους υπερβαίνουν κατά πολύ την πρόσφατη πορεία τους. Δύο τέτοια παραδείγματα, από διαφορετικούς ποδοσφαιρικούς κόσμους αλλά με κοινή μοίρα τα τελευταία 15 χρόνια, είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Παναθηναϊκός.

Η Γιουνάιτεντ μετά τον Σερ Άλεξ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ομάδες στον κόσμο, βρέθηκε μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον το 2013 σε μια μακρά περίοδο αγωνιστικής αστάθειας. Παρά τα τεράστια έσοδα, τις επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων και την παρουσία προπονητών με βαρύ βιογραφικό, οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στην κορυφή της Premier League ούτε να διεκδικήσουν με συνέπεια μια διάκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη (Champions League).

Οι φίλοι της ομάδας αναπολούν τις εποχές των Καντονά, Σκόουλς, Μπέκαμ και Γκιγκς, αλλά η πραγματικότητα είναι μια: η Γιουνάιτεντ ζει περισσότερο με τη δόξα του παρελθόντος παρά με τις επιτυχίες του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός των «αναμνήσεων»

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός κουβαλάει μια βαριά κληρονομιά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα που έφτασε σε τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971 και σε ημιτελικούς το 1985 και το 1996, έχει ζήσει μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας. Οι τελευταίοι 15 και πλέον χρόνοι έχουν σημαδευτεί από οικονομικά προβλήματα, εσωτερικές κρίσεις και απογοητεύσεις στο πρωτάθλημα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το ΟΑΚΑ και το Απόστολος Νικολαΐδης, που κάποτε έτρεμαν από τις ευρωπαϊκές βραδιές του «Τριφυλλιού», έχουν πλέον σιγήσει, με τους φίλους των «πράσινων» να ζουν με την ελπίδα της επιστροφής στις παλιές δόξες.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι με κοινό μοτίβο

Παρά τις διαφορές σε μέγεθος, πρωτάθλημα και οικονομική επιφάνεια, οι δύο ομάδες έχουν κοινή μοίρα: η φανέλα τους παραμένει «βαριά», αλλά η πραγματικότητα των τελευταίων 15 χρόνων δείχνει φτωχό αγωνιστικό αποτέλεσμα. Και στις δύο περιπτώσεις, η σκιά της ένδοξης ιστορίας τους μοιάζει βαρύτερη από την τωρινή τους παρουσία.

Το ερώτημα είναι ένα σε Μάντσεστερ και Αθήνα: μπορούν να επιστρέψουν στον «θρόνο» τους ή θα συνεχίσουν να ζουν περισσότερο ως θρύλοι του παρελθόντος παρά ως πρωταγωνιστές του παρόντος;