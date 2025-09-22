Για ακόμα μια φορά, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έστειλε αντιπροσωπεία για τη «Χρυσή Μπάλα»

Πέρσι η ισπανική ομάδα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της γιατί δεν πήρε το βραβείο ο Βινίσιους.

Την περασμένη σεζόν, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν παρευρέθηκε στην τελετή για την απονομή των βραβείων για τη «Χρυσή Μπάλα». Ο λόγος ήταν η δυσαρέσκειά της με την απονομή του Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι) εις βάρος του παίκτη της Βινίσιους Τζούνιορ. Ωστόσο, εκείνο το βράδυ, οι Μαδριλένοι πήραν τα βραβεία για τον πρώτο σκόρερ του Μπαπέ (μαζί με τον Χάρι Κέιν) και τον καλύτερο προπονητή του Κάρλο Αντσελότι.

Η ισπανική ομάδα αποφάσισε και φέτος να μη στείλει αντιπροσωπεία στην τελετή απονομής που γίνεται απόψε στο «Théâtre du Châtelet» στο Παρίσι. Ωστόσο ο σύλλογος επιτρέπει στους παίκτες του να παραστούν ατομικά, εφόσον το επιθυμούν. Όπως έγινε γνωστό, η Σκοτσέζα Καρολάιν Γουέιρ, η οποία είναι μεταξύ των υποψηφίων για τη «Χρυσή Μπάλα» των Γυναικών, θα ταξιδέψει στο Παρίσι.

Ωστόσο, κανείς από την ομάδα ανδρών δεν θα ταξιδέψει, κατόπιν αιτήματος του προπονητή της, Τσάμπι Αλόνσο...