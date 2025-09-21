Έμειναν στο «Χ» Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο πρώτο φετινό ντέρμπι «αιωνίων»

Με ισοπαλία έληξε το πρώτο φετινό μεγάλο ντέρμπι της Super League, καθώς Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έμειναν στο 1-1 στο γήπεδο της Λωφόρου.

Όλη η δράση ήταν στο δεύτερο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να προηγούνται στο 48΄με τον Ντέσερς και τους φιλοξενούμενους να βλέπουν την πίεσή τους να αποδίδει στις καθυστερήσεις, με τον Ελ Κααμπί να γράφει το 1 -1 στο 92΄.

Έσωσε τον βαθμό και το αήττητο ο Ολυμπιακός, πικρή γεύση αφήνει το ματς για τον Παναθηναϊκό που μένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα και βλέπει την κορυφή από απόσταση.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε λίγο μεγαλύτερη επιθετικότητα στην εκκίνηση του ματς και στο 12’ από γύρισμα του Ντέσερς προς την περιοχή ο Ορτέγα πρόλαβε την τελευταία στιγμή κι έδιωξε την μπάλα προ του Τετέ που είχε πάρει θέση μέσα στην περιοχή των Πειραιωτών.

Στο 35’ ο Καμπελά διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε πτώση του μέσα στην περιοχή ενώ προσπάθησε να περάσει τον Τετέ, με τον διαιτητή Ντενίζ Αϊτεκίν να του δείχνει κίτρινη κάρτα για «θέατρο».

Ένα λεπτό μετά (36’) ο Ντραγκόφσκι πήγε να κάνει μεγάλο σφάλμα υπό την πίεση του Ελ Κααμπί, αλλά την τελευταία στιγμή έκανε μία... ντρίμπλα κι εν συνεχεία πέταξε την μπάλα κόρνερ, ενώ στο 43’ από γέμισμα του Ντραγκόφσκι και κεφαλιά του Τετέ, ο Ντέσερς πάτησε στην περιοχή αλλά από πολύ πλάγια θέση σούταρε άουτ. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο Νασιμέντο σούταρε έξω απ’ την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του πέρασε αρκετά άουτ απ’ το δεξί δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα στο σκορ πολύ γρήγορα. Στο 48’ από λάθος εναλλαγή του παιχνιδιού απ’ τον Ρέτσου, ο Τετέ έκλεψε ψηλά την μπάλα, την έδωσε με τη μία στον Μπακασέτα κι αυτός έπαιξε κάθετα προς τον Ντέσερς, ο οποίος «πάτησε» στην περιοχή και πλάσαρε για το 1-0 των «πράσινων».

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και στο 58’ άγγιξε το γκολ, όταν από ασίστ του Ποντένσε ο Ελ Κααμπί έφυγε στο τετ-α-τετ με τον Ντραγκόφσκι, αλλά πλάσαρε ελάχιστα άουτ. Στο 60’ ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού μπήκε στην περιοχή και σούταρε με τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει σε κόρνερ, ενώ στο 81’ το απευθείας φάουλ του Ρενάτο Σάντσες λίγο έλειψε να αιφνιδιάσει τον Τζολάκη, ο οποίος έκανε ένα πίσω βήμα κι απέκρουσε σε κόρνερ με υπερένταση.

Στο 90’ ο Τουμπά έδιωξε πάνω στη γραμμή το πλασέ του Ελ Κααμπί, ενώ δύο λεπτά ήρθε το γκολ της ισοφάρισης για τον Ολυμπιακό. Από άμεση πάσα του Ποντένσε στον Ταρέμι, εκείνος «έστρωσε» προς τον Ελ Κααμπί, που εκτέλεσε με τη μία για το 1-1 των «ερυθρόλευκων».

Διαιτητής: Ντενίζ Αϊτεκίν (Γερμανία)

Κίτρινες: 39’ Ντέσερς, 53’ Μπακασέτας, 87’ Τσιριβέγια, 90’+4’ Κώτσιρας - 22’ Στρεφέτσα, 35’ Καμπελά, 67’ Σιπιόνι, 90’+2’ Ελ Κααμπί

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (70’ Κώτσιρας), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (84’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (70’ Σιώπης), Τετέ, Μπακασέτας (75’ Ρενάτο Σάντσες), Τζούριτσιτς, Ντέσερς (75’ Σφιντέρσκι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα, Σιπιόνι (68’ Γιαζίτζι), Μουζακίτης (80’ Έσε), Καμπελά (80’ Ταρέμι), Νασιμέντο Στρεφέτσα (68’ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί.