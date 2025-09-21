«Σαρώνει» ο Λεβαδειακός, με «τεσσάρα» απέναντι στον ΟΦΗ

Συνέχεια στις σπουδαίες εμφανίσεις και μεγάλη νίκη επί των κρητικών που τελείωσαν το ματς με εννέα παίκτες.

Ο Λεβαδειακός έδωσε συνέχεια στο μεσοβδόμαδο θρίαμβό του επί του ΠΑΟΚ (4-1) για το Κύπελλο Ελλάδας κι επικρατώντας στη Λιβαδειά του ΟΦΗ με 4-0 σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας ύστερα από τέσσερις αγωνιστικές.

Το πρώτο γκολ πριν καν οι παίκτες του ΟΦΗ καταλάβουν τι είχε συμβεί και η αποβολή του τερματοφύλακα Χριστογεώργου στο 25ο ήταν τα δύο καθοριστικά χρονικά σημεία του αγώνα, με την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς, που παραμένει στους 3 βαθμούς, να τελειώνει το παιχνίδι με 9 παίκτες.

Το παιχνίδι στο «Λάμπρος Κατσώνης» ξεκίνησε με γκολ από τα αποδυτήρια πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, καθώς ο Όζμπολτ έφυγε στον χώρο και την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Λαγιούς, που δεν είχε παρά να τελειώσει τη φάση σε άδεια εστία.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το σοκ των αντίπαλων και τους πίεσαν ασφυκτικά, με την αποβολή του Χριστεογεώργου να «αποτελειώνει» τον ΟΦΗ: στο 25ο λεπτό ο Έλληνας πορτιέρε βγήκε εκτός περιοχής και απέκρουσε την μπάλα με το χέρι σε λάθος του Λαμπρόπουλου που είχε βγάλει μόνο τον Λαγιούς.

Οι όποιες ελπίδες των Ηρακλειωτών εξανεμίστηκαν οριστικά πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό στο β΄ ημίχρονο, με τον Νους να αφήνει την ομάδα του με 9 παίκτες για πάτημα σε αντίπαλο.

Στη μοναδική ευκαιρία του ΟΦΗ στο παιχνίδι ο Λοντίγκιν βρέθηκε σε πλήρη ετοιμότητα αποκρούοντας εντυπωσιακά το σουτ του Φούντα (55΄), για να ξεκινήσει το... φεστιβάλ των γκολ στο 69ο λεπτό με τον Όζμπολτ από ασίστ του Παλάσιος.

Στο 79΄ ο Πεντρόζο ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 3-0 και στο 83΄ ο Μανθάτης ξαναβρήκε δίχτυα για το τελικό 4-0, όπως είχε κάνει μεσοβδόμαδα εναντίον του ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρήστος Βεργέτης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 25΄ Χριστογεώργος, 46΄ Νους (2η κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Νους, Χατζηθεοδωρίδης

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα (46΄ Τσιβελεκίδης), Βήχος, Λιάγκας, Τσοκάι, Κωστή (82΄ Φίλων), Συμελίδης (58΄ Πεντρόζο), Παλάσιος, Λαγιούς (58΄ Μανθάτης), Όζμπολτ (78΄ Γκούμας).

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης (60΄ Λιούις), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (74΄ Βούκοτιτς), Ανδρούτσος, Φούντας (73΄ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (61΄ Σαλσίδο), Νους, Ρακόνιατς (28΄ Λίλο).