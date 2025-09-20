Γκολ και ασίστ από Παυλίδη στο ντεμπούτο του Μουρίνιο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έφερε... γούρι στην Μπενφίκα, καθώς στο ντεμπούτο του στον πάγκο των «Αετών» ο «εκλεκτός» είδε την ομάδα του να περνάει πολύ άνετα με 3-0 από την έδρα της AVS και να μειώνει στο -5 από την πρωτοπόρο και «απόλυτη» Πόρτο, έχοντας και ματς λιγότερο.
Απόλυτος πρωταγωνιστής των «Λουζιτανών» ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος με πέναλτι στο 56' και δύο ασίστ στους νεοαποκτηθέντες, Σουντάκορ και Ιβάνοβιτς, οδήγησε την ομάδα του εκ του ασφαλούς σε μία πολύ εύκολη επικράτηση.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας