Γκολ και ασίστ από Παυλίδη στο ντεμπούτο του Μουρίνιο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έφερε... γούρι στην Μπενφίκα, καθώς στο ντεμπούτο του στον πάγκο των «Αετών» ο «εκλεκτός» είδε την ομάδα του να περνάει πολύ άνετα με 3-0 από την έδρα της AVS και να μειώνει στο -5 από την πρωτοπόρο και «απόλυτη» Πόρτο, έχοντας και ματς λιγότερο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής των «Λουζιτανών» ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος με πέναλτι στο 56' και δύο ασίστ στους νεοαποκτηθέντες, Σουντάκορ και Ιβάνοβιτς, οδήγησε την ομάδα του εκ του ασφαλούς σε μία πολύ εύκολη επικράτηση.