Πρώτος βαθμός για τον Πανσερραϊκό στο πρωτάθλημα

Πανσερραϊκός και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο δημοτικό στάδιο των Σερρών, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με την ομάδα του Κριστιάνο Μπάτσι να κατακτά τον πρώτο βαθμό και να σημειώνει το πρώτο γκολ της στην φετινή Σούπερ Λίγκα.

Ύστερα από ένα «αναγνωριστικό» ξεκίνημα ήταν οι φιλοξενούμενοι που άνοιξαν το σκορ στο 18ο λεπτό, όταν ο Μπάκου γύρισε την μπάλα από αριστερά και ο Μίχορλ με άπιαστο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τιναλίνι.

Οι «κυανόλευκοι» πατούσαν πια καλύτερα στο γήπεδο, είχαν την κατοχή και δεν απειλούνταν από τους αναιμικούς γηπεδούχους, που είχαν ωστόσο τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν στη μοναδική καλή στιγμή τους στο πρώτο ημίχρονο.

Στο 37ο λεπτό και ύστερα από εκτέλεση κόρνερ για τα «λιοντάρια» η μπάλα έφτασε στον Μπανζάκι που με σουτ από το ημικύκλιο έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη, ο οποίος ανάπνευσε ανακουφισμένος.

Στο 54΄ και ύστερα από σέντρα του Λύρατζη από τα δεξιά η μπάλα έφτασε στον Φαλέ, που αν και ευρισκόμενος σε πλεονεκτική θέση σούταρε ψηλά, αλλά στο 69΄ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν, όταν ο Λύρατζης πίεσε κι έκλεψε την μπάλα από τον Μανσούρ, γύρισε για τον Μάρας κι εκείνος έγραψε το 1-1.

Μάλιστα, οι Μακεδόνες απείλησαν με ανατροπή στο 75ο λεπτό όταν από νέα προσπάθεια του Λύρατζη ο Ιβάν έκανε την κεφαλιά, αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντε Μάρκο, Ρουμιάντσεβ, Λιάσος - Ούρονεν

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι (70΄ Μάρας), Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ρουμιάντσεβ (74΄ Δοϊρανλής), Λιάσος, Μπανζάκι, Νάνελι (82΄ Μασκανάκης), Φαλέ, Ιβάν

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (66΄ Τσακμάκης), Γιουμπιτάνα (57΄ Παλμεζάνο), Τσιγγάρας (65΄ Τζοβάρας), Μουτουσαμί, Μπάκου, Μίχορλ, Οζέγκοβιτς