Νέα πρόστιμα κατά Παναθηναϊκού για τα ευρωπαϊκά ματς

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με άλλα δύο πρόστιμα απ’ την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body) κατά την τριπλή συνεδρίασή της στις 4, 9 και 10 Σεπτεμβρίου για την εξέταση των αγώνων στις Γ’ προκριματικές φάσεις και στα play off των τριών διοργανώσεών της.

Μετά τις 77.875 ευρώ που είχε δεχθεί στα δύο πρόστιμα των εντός έδρας αγώνων με τους Ρέιντζερς και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο Παναθηναϊκός δέχθηκε άλλα δύο πρόστιμα που θα του κοστίσουν 39.250 ευρώ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τους Ουκρανούς (14/8) και την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σαμσουνσπόρ (21/8).

Συγκεκριμένα, στις αποφάσεις που κοινοποιήθηκαν απ’ την επίσημη ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας το βράδυ της Πέμπτης (18/9), ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για τα εξής:

► Σαχτάρ Ντόνετσκ - Παναθηναϊκός (0-0), 14 Αυγούστου 2025. Παράπτωμα και ποινές:

Απρεπής συμπεριφορά της ομάδας (πάνω από 5 κάρτες), Άρθρο 15(4) Πειθαρχικού Κανονισμού

Πρόστιμο: 5.250 ευρώ

► Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ (2-1), 21 Αυγούστου 2025. Παραπτώματα και ποινές:

Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(γ) Πειθαρχικού Κανονισμού

Πρόστιμο: 4.000 ευρώ

Χρήση λέιζερ, Άρθρο 16(2)(δ) Πειθαρχικού Κανονισμού

Πρόστιμο: 30.000 ευρώ

Πέρσι (σεζόν 2024/25) το «τριφύλλι» είχε τιμωρηθεί με 10 διαφορετικά πρόστιμα (από προκριματικά και League Phase μέχρι τα νοκ-άουτ), πληρώνοντας συνολικά 330.000 ευρώ, ενώ πρόπερσι (2023/24) είχε τιμωρηθεί άλλα 9 πρόστιμα με αποτέλεσμα να του παρακρατηθούν στο τέλος της σεζόν 464.500 ευρώ απ’ τα ευρωπαϊκά έσοδά του.