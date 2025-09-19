Πρώτες νίκες για Μπαρτσελόνα και Σίτι στο Champions League

Πάνε 18 χρόνια από τότε που ο Ρούουντ Φαν Νιστελρόι είχε χρειαστεί 62 αγώνες στο Champions League για να φτάσει το ορόσημο των 50 γκολ. Ήταν ένα άτυπο ρεκόρ που έμενε ακατάρριπτο, ακόμα και μετά την έλευση των «ημίθεων» Μέσι και Ρονάλντο. Μέχρι που εμφανίστηκε η... μηχανή των γκολ που λέγεται Έρλινγκ Χάαλαντ! Ο Νορβηγός άνοιξε το σκορ στη νίκη 2-0 της Μάντσεστερ Σίτι επί της Νάπολι, στην πρεμιέρα της League Phase και έφτασε τα 50 γκολ στο Champions League. Πόσους αγώνες χρειάστηκε: μόλις... 49! Δηλαδή έχει κατά μέσο όρο παραπάνω από ένα γκολ ανά παιχνίδι.
Στη Λισαβόνα η Σπόρτινγκ «ξέσπασε» μέσα σε ένα πεντάλεπτο στο β΄ ημίχρονο, όταν πέτυχε τα τρία από τα τέσσερα γκολ της στο 4-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι. Η πρωταθλήτρια Καζακστάν κατέβηκε στο ματς χωρίς τον πρώτο και τον δεύτερο τερματοφύλακά της κι έτσι στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» με δύο 18χρονους (2007). Μάλιστα ο βασικός, Σερκάν Καλμούρζα απέκρουσε και πέναλτι του Χιούλμαντ στο 22΄. Ντεμπούτο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης ο οποίος αντικατέστησε τον Σουάρες στο 61΄. Αντίθετα, ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο και θα πρέπει να περιμένει για το δικό του ντεμπούτο.
Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη, που συνέτριψε 5-1 τη Γαλατασαράι των μεγάλων αστεριών. Τέλος, στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-0 της Νιούκαστλ με μεγάλο πρωταγωνιστή έναν Άγγλο, τον Μάρκους Ράσφορντ που πέτυχε δύο υπέροχα γκολ.
Όλα τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
- Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία)... 0-2 (72' Μαρτινέλι, 87' Τροσάρ)
- Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)... 1-3 (90' Φαν Μπόμελ - 9' πέν. Ντέιβιντ, 39' Ελ Χατζ, 81' Μακ Άλιστερ)
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία)... 2-1 (28΄πεν.,81΄πεν. Μπαπέ - 22΄ Γουεά)
- Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)... 2-3 (6΄ Μπαρενετσέα, 16΄ Παυλίδης - 30΄ Αντράδε, 48΄ Ντουράν, 86΄ Κάστσουκ)
- Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία)... 4-4 (63΄ Γιλντίζ, 68΄,90+4΄ Βλάχοβιτς, 90+6΄ Κέλι - 52΄ Αντεγέμι, 65΄ Νμέτσα, 75΄ Κόουτο, 86΄πεν. Μπενσεμπαϊνί)
- Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία)... 1-0 (4΄αυτ. Λουϊς Ζούνιορ)
- Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος)... 0-0
- Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)... 2-2 (23',74' Μπότζι - 78' Μπάσι, 90' Φετ)
- Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία)... 4-0 (3΄ Μαρκίνιος, 39΄ Κβαρατσκέλια, 51΄ Νούνο Μέντες, 90+1΄ Γκονσάλο Ράμος)
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία)... 3-1 (20΄αυτ. Τσαλόμπα, 27΄πεν.,63΄ Κέιν - 29΄ Πάλμερ)
- Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)... 3-2 (4΄ Ρόμπερτσον, 6΄ Σαλάχ, 90+2΄ Φαν Ντάικ - 45+3΄, 81΄ Γιορέντε)
- Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία)... 0-2 (43΄, 47΄ Τιράμ)
- Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία)... 4-1 (32' Τρεσόλντι, 39' Ονιεντίκα, 43' Βανάκεν, 75' Ντιακόν - 90+1΄ Φάτι)
- Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία)... 2-2 (9' Λάρσον, 87' Ρόμπερτ - 82' Γκριμάλντο, 90'+1 αυτ. Χατζηδιάκος)
- Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία)... 2-0 (56΄ Χάαλαντ, 56΄ Ντοκού)
- Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία)... 5-1 (37΄αυτ. Σάντσες, 45+2΄ Ουζούν Τζαν, 45+4΄, 66΄ Μπούρκαρντ, 75΄ Κνάουφ - 8΄ Γιουνούς)
- Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν)... 4-0 (44΄,65΄ Τρινκάο, 66΄ Άλισον Σάντος, 68΄ Κουέντα)
- Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)... 1-2 (90΄ Γκόρντον - 58΄,67΄ Ράσφορντ)
