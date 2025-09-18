«Σειρήνες» για τον Μουκουντί της ΑΕΚ

Ο Ερυθρός Αστέρας προσπάθησε να τον αποκτήσει, η Ένωση του έχει προσφέρει ήδη νέο συμβόλαιο δύο ετών, ενώ τον παρακολουθούν σύλλογοι από Γαλλία και Γερμανία.

«Ο Ερυθρός Αστέρας ήθελε να ενισχύσει τη θέση του κεντρικού αμυντικού με τον Άρολντ Μουκούντι, αλλά δεν μπόρεσε να συμφωνήσει για την αποζημίωση με την ΑΕΚ. Έτσι, ο παίκτης της εθνικής ομάδας του Καμερούν παρέμεινε στην Αθήνα», η αποκαλύπτει σήμερα (18/9) η ιστοσελίδα «Meridian Sport» και συνεχίζει:

«Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος αυτή τη στιγμή προπονείται από τον Μάρκο Νίκολιτς και είναι συμπαίκτης των Λούκα Γιόβιτς και Μάρκο Γκρούγιτς, αντιμετωπίζει πρόβλημα με το συμβόλαιό του, επειδή η συνεργασία του με τον σύλλογο από την Αθήνα λήγει το επόμενο καλοκαίρι. Η ΑΕΚ τον αποτιμά στα 4.000.000 ευρώ, ποσό που ήταν πολύ για τον Ερυθρό Αστέρα.»

Επίσης το «Africafoot» έγραψε: «Η ΑΕΚ έχει ήδη προσφέρει στον Μουκούντι νέο συμβόλαιο δύο ετών. Αλλά δεν θα είναι εύκολο να τον πείσει να επεκτείνει τη συνεργασία του, επειδή σύλλογοι από τη Γαλλία και τη Γερμανία τον εξετάζουν. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο σύλλογος από την Αθήνα θα προσπαθήσει να τον πουλήσει τον Ιανουάριο.»