«Σειρήνες» για τον Μουκουντί της ΑΕΚ

«Ο Ερυθρός Αστέρας ήθελε να ενισχύσει τη θέση του κεντρικού αμυντικού με τον Άρολντ Μουκούντι, αλλά δεν μπόρεσε να συμφωνήσει για την αποζημίωση με την ΑΕΚ. Έτσι, ο παίκτης της εθνικής ομάδας του Καμερούν παρέμεινε στην Αθήνα», η αποκαλύπτει σήμερα (18/9) η ιστοσελίδα «Meridian Sport» και συνεχίζει:
«Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος αυτή τη στιγμή προπονείται από τον Μάρκο Νίκολιτς και είναι συμπαίκτης των Λούκα Γιόβιτς και Μάρκο Γκρούγιτς, αντιμετωπίζει πρόβλημα με το συμβόλαιό του, επειδή η συνεργασία του με τον σύλλογο από την Αθήνα λήγει το επόμενο καλοκαίρι. Η ΑΕΚ τον αποτιμά στα 4.000.000 ευρώ, ποσό που ήταν πολύ για τον Ερυθρό Αστέρα.»
Επίσης το «Africafoot» έγραψε: «Η ΑΕΚ έχει ήδη προσφέρει στον Μουκούντι νέο συμβόλαιο δύο ετών. Αλλά δεν θα είναι εύκολο να τον πείσει να επεκτείνει τη συνεργασία του, επειδή σύλλογοι από τη Γαλλία και τη Γερμανία τον εξετάζουν. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο σύλλογος από την Αθήνα θα προσπαθήσει να τον πουλήσει τον Ιανουάριο.»
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας