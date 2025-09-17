Ο Χρήστος Κόντης ξανά στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Ο Έλληνας τεχνικός είχε διατελέσει ξανά υπηρεσιακός προπονητής της ομάδας στον περσινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Άρη.

Οριστικοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/9) η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Κόντη, με τον Έλληνα τεχνικό να αναλαμβάνει το «τιμόνι» των «πράσινων» ως «υπηρεσιακή» λύση στον «πράσινο» πάγκο.

Ο Κόντης θα προπονήσει τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την Πέμπτη και θα καθίσει στον πάγκο των «πράσινων» στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Από εκεί και πέρα, συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να παραμείνει κι ως μέλος του επόμενου τιμ του Παναθηναϊκού, αν κι αυτό είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει οριστικά όταν βρει το «τριφύλλι» τον επόμενο προπονητή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε εκ νέου σε περιδίνηση, η οποία κορυφώθηκε μετά την ήττα του στις καθυστερήσεις από την Κηφισιά με 3-2 για την προηγούμενη αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ. Αυτή η ήττα οδήγησε τη διοίκηση της ομάδας να λύσει το συμβόλαιο του Ρουί Βιτόρια μετά από έναν χρόνο παρουσίας στο «τριφύλλι».