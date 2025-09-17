Πρώτες νίκες για ΑΕΚ, Άρη και ΟΦΗ στη League Phase του Κυπέλλου

Η ΑΕΚ έβγαλε την... υποχρέωση στο Αιγάλεω, επικρατώντας 1-0 της ομάδας των δυτικών προαστίων για την 1η αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Για την ίδια διοργάνωση, ένα εύστοχο πέναλτι του Λορέν Μορόν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε στον Άρη τη νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, ενώ εύκολη νίκη (3-0) πανηγύρισε ο ΟΦΗ απέναντι στην Καβάλα, που αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο με εννέα παίκτες, στο κεκλεισμένων των θυρών -λόγω τιμωρίας- «Γεντί Κουλέ».

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης στο «Ζηρίνειο».



Αιγάλεω - ΑΕΚ

Το παιχνίδι διεξήχθη στον κάκιστο έως ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο του «Στ. Μαυροθαλασσίτης». Η Ένωση, που παρέταξε μια σχεδόν διαφορετική ενδεκάδα συγκριτικά με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, άνοιξε το σκορ στο 23΄ με τον Πιερό από ωραίο γύρισμα του Πένραϊς.

Ο Πιερό έχασε τεράστια ευκαιρία στο 54΄ όταν από το ένα μέτρο βρήκε την μπάλα με το... καλάμι και τρία λεπτά αργότερα το Αιγάλεω είχε (οριζόντιο) δοκάρι σε σουτ του Κουιρουκίδη.

Την πρώτη εμφάνισή τους με την κιτρινόμαυρη φανέλα κατέγραψαν σήμερα ο Ζοάο Μάριο και ο νεαρός Κοσίδης.

ΑΙΓΑΛΕΩ (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ευαγγέλου, Ζιούλης, Κωστόπουλος, Ουνγιαλίδης (46΄ Βάρκας), Καρρίκι, Τακεσιάν (61΄ Γιαννίκος), Τάτσης, Καραμπάς (61΄ Ξενιτίδης), Τσιλιγγίρης (71΄ Αθανασακόπουλος), Κουιρουκίδης (72΄ Κωστέας).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Mπρινιόλι, Βίντα, Οντουμπάτζο (60΄ Κοσίδης), Πένραϊς, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμης (60΄ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (60΄ Πινέδα), Ζίνι (46΄ Ελίασον), Πιερό.



Παναιτωλικός - Άρης

Το πρώτο μέρος ήταν μετριότατο ποιοτικά. Διάθεση, ιδιαίτερα, είχε ο Πιόνε Σίστο ο οποίος έκανε και τη μοναδική τελική στο αντίπαλο τέρμα - ωστόσο ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει το διαγώνιο σουτ του Δανού στο 27’. Η είσοδος του Μορόν στην επανάληψη έκανε σαφώς πιο επικίνδυνο τον Άρη. Ο Ζίβκοβιτς, όμως, είχε απάντηση - με τα πόδια - στο σουτ του Ισπανού φορ στο 48’.

Στο 63’ απείλησαν εκ νέου οι Θεσσαλονικείς με το εξαιρετικό σουτ του Γκάμπριελ Μισεουί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, μα ήταν εξαιρετική κι η επέμβαση του Ζίβκοβιτς σε κόρνερ. Για την απέναντι εστία, ο Μπένι Ενκολόλο ήταν η πηγή κινδύνων. Η επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Γαλλοκονγκολέζου στο 67’ δεν αξιοποιήθηκε από συμπαίκτη ενώ πέντε λεπτά μετά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ κι άστοχη έξοδο του Γιώργου Αθανασιάδη, δεν μπόρεσε με το κεφάλι να στείλει την μπάλα στα ανυπεράσπιστα δίχτυα.

Ενδιάμεσα, ο Ζίβκοβιτς ήταν τυχερός που δε χρειάστηκε να επέμβει στο πλασέ του αφύλακτου Μιχάλη Βοριαζίδη από το ύψος του πέναλτι. Στο 89’ έγινε η φάση που «σημάδεψε» τον αγώνα: μετά από ενέργεια και πάσα του Σίστο, η μπάλα κόντραρε σε αντίπαλο, έφτασε στον Μορόν που ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Ουνάι Γκαρσία. Ο Σταύρος Τσιμεντερίδης έδειξε την άσπρη βούλα, ο δεύτερος βοηθός (Γιώργος Χριστοδούλου) σήκωσε για οφσάιντ κι από το VAR (Στέφανος Κουμπαράκης, Ευστράτιος Μαχαίρας) κάλεσαν τον Κοζανίτη διαιτητή για on field review. Ο οποίος επέμεινε στην εσχάτη των ποινών, με τον Μορόν να σκοράρει για το 0-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Σκορ που έμεινε ως το τέλος, με τον Άρη να κάνει το 2x2 με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο και να μένει στο Αγρίνιο για το ματς με την Κηφισιά (20/9, 18:00), για την 4η αγωνιστική της Super League ενώ ο Παναιτωλικός πηγαίνει στην Τούμπα (20/9, 20:30) για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Γαλιάτσος, Μπελεβώνης, Νικολάου, Ουνάι - Ρόουζ, Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Γαλανόπουλος.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Γιαλιάτσος (62’ Ουνάι), Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου, Κοντούρης (62’ Μπουχαλάκης), Μιγκέλ Λουίς (69’ Κόγιτς), Ενκολόλο (76’ Μίχαλακ), Ματσάν, Μπελεβώνης (69’ Σμυρλής), Άλεξιτς.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά (75’ Τεχέρο), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Ράτσιτς (46’ Μόντσου), Βοριαζίδης, Μορουτσάν (46’ Μορόν), Νινγκ (86’ Γαλανόπουλος), Μισεουί (65’ Γιαννιώτας), Σίστο.



ΟΦΗ - Καβάλα

Η Καβάλα, που είχε την πρώτη ευκαιρία του αγώνα-στο 7’, σουτ του Κατσουλίδη η μπάλα δοκάρι και άουτ- αναγκάστηκε σε γρήγορη αλλαγή τερματοφύλακα, αφού στο 8ο λεπτό, όταν ο Ζωγράφος ανέτρεψε τον Σαλσέδο και ο Τζήλος έδειξε κόκκινη κάρτα.

Στο 20' ο Τιάγκο Νους άνοιξε τις αποστάσεις στο σκορ (1-0), όταν μετά από πάσα του Σενγκέλια, πέρασε και τον Ιωαννίδη (είχε πάρει τη θέση του Ζωγράφου), μπαίνοντας με τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο ΟΦΗ έχοντας προειδοποιήσει (38') -σε μακρινό σουτ του Μπόρχα από απόκρουση του Ιωαννίδη, η μπάλα βρήκε το δοκάρι- και έχοντας χάσει με τραυματισμούς τους , Κατσουλίδης (23') και Ξυγκόρο (41’), η Καβάλα είδε στο 43ο λεπτό τον Σεγκέλια -από ενέργεια του Μπόρχα- να παραβιάζει την εστία της (2-0).



Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα, όταν χρειάστηκε να βγει στην επανάληψη με εννέα παίκτες, καθώς δεν μπόρεσε να συνεχίσει ο Αλιατίδης και δεν υπήρχε δικαίωμα αντικατάστασης. Κάπως έτσι έφτασε λογικά το...3-0, με ένα εξαιρετικό σου του Νέιρα.

Στη συνέχεια ο ΟΦΗ είχε την ευκαιρία να αυξήσει το σκορ, αλλά το πέναλτι που κέρδισε ο Σαλσέδο -σε ανατροπή του από τον Γαβριηλίδη- και εκτέλεσε ό ίδιος μπλόκαρε εύκολα ο Ιωαννίδης. Ένα λεπτό μετά ο Σαλσέδο σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με υπόδειξη οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης. Το σκορ (3-0) δεν άλλαξε, παρά τις ευκαιρίες που είχε ο ΟΦΗ- με Νέιρα, Κωστούλα και Θεοδοσουλάκη-, πριν το τελευταίο σφύριγμα.

Διαιτητής: Α. Τζήλος (Λάρισα)

Κόκκινες: Ζωγράφος (Καβάλα)

Κίτρινες: Νέιρα-Γαρβιηλίδης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Λίλο, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Λέουις, Μπόρχα Γκονθάλεθ (46' Μαρινάκης), Καραχάλιος (60' Βούκοτιτς), Νέιρα, Σαλσέδο, Νους (69' Ανδρούτσος), Σενγκέλια (46' Αποστολάκης), Ρακόνιατς (60' Θεοδοσουλάκης)

ΚΑΒΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Ζωγράφος, Διονέλλης, Αλιατίδης, Κατσουλίδης (23' λ.τ. Ξυγκόρος, 41' λ.τ. Σμανδωνίδης), Γαβριηλίδης, Σιφνέος, Βοριαζίδης, Μπρέγκου (11' Ιωαννίδης) Κουντουριώτης, Φικάϊ, Σγουρός.



Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης

Οι δύο ομάδες της Σούπερ Λίγκας αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 ύστερα από ένα καλό παιχνίδι και μοιράστηκαν από ένα βαθμό, έχοντας αμφότερες εντελώς διαφορετικές ενδεκάδες συγκριτικά με τις τελευταίες συναντήσεις τους στο πρωτάθλημα.

Οι φιλοξενούμενοι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 30ό λεπτό με τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη κι έχασαν την ευκαιρία να διπλασιάσουν στο 56΄, καθώς η εκτέλεση φάουλ του Κώστα Πομόνη κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Το κεντρικό πρόσωπο της ομάδας των βορείων προαστίων στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, Ανδρέας Τεττέη, ήταν και σήμερα πρωταγωνιστής, καθώς μπαίνοντας ως αλλαγή κέρδισε πέναλτι από τον Τσιντώτα στο 68΄, το οποίο εκτέλεσε ο ίδιος για το τελικό 1-1.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Μποτία, Πέτκοφ, Τζίμας, Έμπο, Ντίας, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Μουσιόλικ, Χριστόπουλος, Σμπώκος.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Ιβάνοφ, Γιαμπλόνσκι, Γιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Κέτου, Χαραλάμπογλου, Αλμύρας, Φερνάντεθ.