Μεντιλίμπαρ και Πασχαλάκης δίνουν «σήμα» για τη πρεμιέρα κόντρα στη Πάφο

Συνέντευξη Τύπου έδωσαν σήμερα ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον τερματοφύλακα της ομάδας, Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ενόψει του πρώτου παιχνιδιού της ομάδας στη League Phase του Champions League κόντρα στη Πάφο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

«Είναι πραγματικά η μεγαλύτερη διοργάνωση, αλλά προετοιμάζουμε το παιχνίδι μας όπως και τα άλλα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά πως προετοιμάζουμε ένα παιχνίδι είτε πρόκειται για ματς του Champions League είτε για το πρωτάθλημα», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: «Θέλουμε να μπαίνουμε σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια όπως μπαίνουμε στα υπόλοιπα. Έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά και θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη. Υπάρχουν ομάδες που είναι θεωρητικά ανίκητες, αλλά εμείς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα με την ίδια θέληση και θα μπαίνουμε σε όλα τα ματς για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για την 11άδα και τον Ροντινέι, ξεκαθάρισε πως τόσο η αρχική σύνθεση όσο και η τύχη του Ροντινέι στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Ολυμπιακού θα γίνουν γνωστά αύριο. «Δεν ξέρουμε εάν θα είναι έτοιμος, μέχρι και χθες έκανε θεραπείες. Σήμερα ελπίζουμε να βγει στην προπόνηση. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Αν κάνει προπόνηση, θα είναι διαθέσιμος να παίξει. Οσον αφορά στην 11άδα, θα τη δείτε αύριο», τόνισε.

Για την ομάδα της Πάφου μίλησε με πολύ καλά λόγια. «Είναι μια ομάδα που έχει δείξει μέσα από τα προκριματικά ότι είναι πολύ ανταγωνιστική. Αξίζει να βρίσκεται εδώ. Μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλα αστέρια, αλλά είναι μια πολύ δεμένη ομάδα», δήλωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη κατάσταση του Γιάρεμτσυκ καθώς και στις δυνατότητες που δίνουν οι Ελ Κααμπί και Ταρέμι. «Ο Γιάρεμτσυκ κάνει 2.5 εβδομάδες θεραπεία. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Πάει καλά η θεραπεία, αλλά ακόμα δεν είναι διαθέσιμος. Είναι καλό να έχεις δύο παίκτες όπως ο Ελ Κααμπί και ο Ταρέμι και μάλιστα να μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις και μαζί. Ο Αγιούμπ μας έχει δώσει πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια, ελπίζουμε να συμβεί το ίδιο και με τον Μέχντι».

Για την εικόνα των Ποντένσε και Ταρέμι στο σαρωτικό παιχνίδι της ομάδας με τον Πανσερραϊκό είπε πως «μπήκαν και οι δύο σε μια στιγμή που όλα ήταν υπέρ μας και τα εκμεταλλεύτηκαν».

Από τη πλευρά του, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Αλέξανδρος Πασχαλάκης, εξήγησε πως: «Έχω πολλά ματς στην Ευρώπη, δεν μπορώ να κοιτάω τον θεσμό ως κάτι ξεχωριστό. Θα προσπαθήσω με την εμπειρία που έχω να κάνει ότι καλύτερο μπορώ. Οσον αφορά στις οδηγίες με τους συμπαίκτες μου, δεν περιμένουμε αυτό το παιχνίδι για να δοθούν οδηγίες. Μιλάμε καθημερινά μεταξύ μας και προσπαθούμε κάθε μέρα να βελτιωνόμαστε»

Αναφερόμενος στον βαθμό δυσκολίας της κυπριακής ομάδας της Πάφου, είπε πως: «Σίγουρα, είναι πολύ απαιτητικός αντίπαλος. Αξίζει τον σεβασμό μας. Βρίσκεται εδώ που βρίσκεται και αυτό δεν είναι τυχαίο σε καμία περίπτωση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με σοβαρότητα. Θέλουμε πάρα πολύ τους τρεις βαθμούς. Ολες οι ομάδες είναι απαιτητικές. Θα αντιμετωπίσουμε πολύ μεγαλύτερες ομάδες και θα πρέπει να παρουσιαστούμε με τον ανάλογο σεβασμό».

Τέλος, δήλωσε πως ο πρωταρχικός σκοπός του Ολυμπιακού στη πρώτη παρουσία του στο Champions League μετά από 8 χρόνια είναι να περάσει στην επόμενη φάση και πρόσθεσε: «Κάναμε μια απαιτητική και δύσκολη προετοιμασία. Θα είμαστε χαρούμενοι εάν περάσουμε στην επόμενη φάση».