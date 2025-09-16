Η μαφία είχε διεισδύσει στην Κροτόνε - Υπό δικαστική εποπτεία η ιταλική ομάδα

Η ομάδα δεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με ποινικές διώξεις.

Τα πλοκάμια της ιταλικής μαφίας είχαν διεισδύσει στην ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα της Κροτόνε, η οποία έπαιζε στην τρίτη κατηγορία της χώρας, με αποτέλεσμα να τεθεί υπό δικαστική διαχείριση για ένα χρόνο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο Guardian.

Η Κροτόνε, με έδρα την Καλαβρία, περιοχή της νότιας Ιταλίας και «βάση» της ισχυρής μαφίας «Ντρανγκέτα» (Ndrangheta), βρίσκεται στην 7η θέση του 3ου ομίλου της Serie C, με 5 βαθμούς σε 4 αγώνες. Έχει αγωνιστεί στη Serie A για δύο συνεχόμενες σεζόν σχεδόν πριν από 10 χρόνια, και ξανά τη σεζόν 2020-21.

Η ομάδα θα συνεχίσει κανονικά τις αθλητικές της δραστηριότητες, αλλά υπό την επίβλεψη δικαστικά διορισμένων διαχειριστών. Η ομάδα δεν βρίσκεται υπό ποινική έρευνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας του Καταντζάρο, η Κροτόνε υπήρξε «αντικείμενο, την τελευταία δεκαετία, άμεσων ή έμμεσων καταστάσεων εκφοβισμού και υποταγής από μέλη τοπικών φατριών της Ντρανγκέτα».

Η μαφία είχε εισχωρήσει κυρίως στις λειτουργίες ασφάλειας και έκδοσης εισιτηρίων του συλλόγου, και το καθεστώς της δικαστικής διαχείρισης έχει στόχο να οδηγήσει τις οικονομικές δραστηριότητες της Κροτόνε πίσω σε νόμιμη πορεία, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Η διείσδυση της μαφίας στο ιταλικό ποδόσφαιρο —συμπεριλαμβανομένων των κερδοφόρων δραστηριοτήτων εμπορικής εκμετάλλευσης και εισιτηρίων— είναι γνωστό φαινόμενο, με πρόσφατες έρευνες να στοχεύουν ακόμη και σε οργανωμένες ομάδες ultras των μεγάλων συλλόγων όπως η Ίντερ και η Μίλαν.