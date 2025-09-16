Συναρπαστικός «μαραθώνιος»

Από το βράδυ που η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το πρώτο Τσάμπιονς Λιγκ της ιστορίας της, διαλύοντας με 5-0 την Ιντερ, έχουν περάσει τρεισήμισι μήνες. Διάστημα στο οποίο οι κορυφαίες ομάδες της Γηραιάς Ηπείρου έκαναν έντονο lifting, επενδύοντας πακτωλούς χρημάτων για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νέου φορμάτ.

Το πρόσημο από την περσινή πρώτη εφαρμογή της league phase ήταν θετικό, καθώς οδήγησε σε πολλά γκολ - το ζητούμενο στο ποδόσφαιρο. Επιπλέον οι ποδοσφαιρόφιλοι παρακολούθησαν ματσάρες με το «καλημέρα», χωρίς να περιμένουν τις νοκ άουτ φάσεις της άνοιξης. Και, κυρίως, η αγωνία κρατήθηκε έως το τελευταίο λεπτό της league phase, στη χαοτική και συναρπαστική ταυτόχρονα βραδιά των 18 παράλληλων αγώνων, καθώς το αποτέλεσμα και τα γκολ σε ένα ματς επηρέαζαν τη μοίρα ομάδων που αγωνίζονταν στην άλλη άκρη της Ευρώπης.

Η αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής δεν μπόρεσε βέβαια να αλλάξει τελείως το τοπίο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ πατρικίων και πληβείων. Πέρσι όλες οι ομάδες που εδρεύουν ανατολικά του Μονάχου στον χάρτη (όπως, για παράδειγμα, οι Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σαχτάρ, Ερυθρός Αστέρας, Σπάρτα Πράγας, Σλόβαν Μπρατισλάβα...) ήταν μεταξύ των 12 που αποκλείστηκαν από τον Ιανουάριο. Αυτό όμως δεν μετριάζει τον ενθουσιασμό για τη συμμετοχή στη μεγάλη γιορτή. Εκεί όπου φέτος επιστρέφει ο Ολυμπιακός, ύστερα από απουσία πέντε χρόνων.

Σε σχέση με πέρσι, η UEFA προχώρησε σε μια -δίκαιη- αλλαγή που θα λειτουργήσει ως κίνητρο για τις ομάδες ώστε να διεκδικήσουν όσο το δυνατόν καλύτερη κατάταξη στη league phase. Συγκεκριμένα, καταργούνται οι κληρώσεις για τους γηπεδούχους των αγώνων. Πλεονέκτημα έδρας θα έχει η ομάδα που έχει καταταγεί ψηλότερα στο μίνι πρωτάθλημα. Οπότε seeded (με τον δεύτερο αγώνα στο γήπεδό τους) είναι στη φάση των 16 οι ομάδες 1-8, στα προημιτελικά οι ομάδες 1-4 και στα ημιτελικά οι πρώτες δύο ομάδες. Αν όμως μια seeded ομάδα αποκλειστεί σε οποιονδήποτε γύρο (όπως έγινε πέρσι με τη Λίβερπουλ που αποκλείστηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν, για παράδειγμα), η ομάδα που προκρίθηκε «κληρονομεί» τη θέση της στην κατάταξη.

Η τρέχουσα εβδομάδα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στο Τσάμπιονς Λιγκ, με έξι αγώνες ανά ημέρα από σήμερα έως την Πέμπτη. Τον χορό θα σύρουν νωρίς (19.45) η κόντρα της... Μπενελούξ, μεταξύ Αϊντχόφεν και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με τους Ολλανδούς ξεκάθαρο φαβορί, και η Μπιλμπάο με την Αρσεναλ. Στο «Σαν Μαμές», ο Ερνέστο Βαλβέρδε δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκο Ουίλιαμς, απουσία που αποδυναμώνει σημαντικά την επίθεσή του. Η Αρσεναλ, που πέρσι έφτασε έως τα ημιτελικά της διοργάνωσης, φέτος έχει κάνει επένδυση για το βήμα παραπάνω - τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ευρώπη. Οι νέες μεταγραφές έχουν πάρει μπρος και ο Μικέλ Αρτέτα ελπίζει ότι η πατρίδα του, η Χώρα των Βάσκων, θα σταθεί γούρικη για να ξεκινήσει με το δεξί.

Απόλυτο φαβορί είναι και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, που φιλοξενεί την Καραμπάγκ, τη μοναδική ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν που έχει φτάσει ποτέ στη συγκεκριμένη φάση του Τσάμπιονς Λιγκ. Τον πρώτο λόγο έχει και η Τότεναμ που υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ στο Λονδίνο.

Αντίθετα, πιο ανοιχτό είναι το ματς του Τορίνο μεταξύ της Γιουβέντους και της Ντόρτμουντ. Αμφότερες έχουν δυνατή επίθεση και είναι της λογικής «να βάλουμε περισσότερα απ’ όσα δεχθούμε» - κάτι που ίσως προαναγγέλλει ματς με μεγάλο σκορ.

Last but not least, η πολυνίκης του θεσμού με 15 τρόπαια, Ρεάλ Μαδρίτης, υποδέχεται τη Μαρσέιγ του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. Η «βασίλισσα», με τέσσερις νίκες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια της στη Λίγκα, έχει απουσίες λόγω τραυματισμών (Ρούντιγκερ, Εντρικ και τους άρτι αναρρώσαντες Μπέλιγχαμ, Καμαβινγκά στον πάγκο), αλλά είναι ποιοτικά ανώτερη από την αντίπαλό της. Η Μαρσέιγ δεν «ταξιδεύει» καλά και δύσκολα θα γίνει η πρώτη γαλλική ομάδα που θα κερδίσει τη Ρεάλ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».