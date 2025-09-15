Αθήνα, 25°C
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Εθνική ομάδα
EUROKINISSI

Τέσσερα σερί ματς για τις εθνικές ομάδες από τον επόμενο Σεπτέμβριο

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr

Σε μια αλλαγή που ζητούσαν εδώ και καιρό οι σύλλογοι –και που αφορά το πρόγραμμα των εθνικών ομάδων– προχώρησε η FIFA. 

Όπως είναι γνωστό, μέχρι σήμερα υπήρχαν τρεις διακοπές στα πρωταθλήματα των χωρών, στο χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο, προκειμένου να διεξάγονται οι αγώνες των εθνικών ομάδων. Σε κάθε μία από αυτές τις διακοπές, οι εθνικές ομάδες έδιναν από δύο ματς. 

Ωστόσο, από τη σεζόν 2026-27 τα πράγματα διαφοροποιούνται. Όπως αποφάσισε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, πλέον θα υπάρχουν δύο διακοπές. Συγκεκριμένα, το επόμενο έτος, οι εθνικές ομάδες θα δώσουν τέσσερα σερί παιχνίδια σε διάστημα δύο εβδομάδων (από 21 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου του 2026). Αυτή θα είναι η πρώτη διακοπή των πρωταθλημάτων, με τη δεύτερη διακοπή να ακολουθεί (όπως και πριν) τον Νοέμβριο, με δύο αγώνες μέσα σε μία εβδομάδα. 

TAGS
