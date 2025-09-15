Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
26°C
26.8° 24.6°
2 BF
49%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.8° 22.7°
2 BF
76%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
26.0° 26.0°
1 BF
69%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
1 BF
60%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
22°C
21.9° 21.9°
0 BF
56%
Βέροια
Αίθριος καιρός
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
70%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
1 BF
43%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
24°C
24.3° 24.3°
1 BF
63%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 23.3°
4 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.3° 23.8°
3 BF
52%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
5 BF
64%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
22°C
21.7° 21.7°
0 BF
83%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
50%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 23.2°
2 BF
63%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 23.9°
2 BF
65%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.6° 25.8°
3 BF
72%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
2 BF
49%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.3° 19.3°
0 BF
94%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.1° 23.1°
1 BF
90%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
19°C
19.2° 19.2°
2 BF
50%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 2025
Ρουί Βιτόρια

Χωρίς «αντίο» έφυγε ο Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr
Είθισται οι προπονητές να δίνουν το «παρών» στο Κορωπί, για να αποχαιρετίσουν την ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στη λύση της συνεργασίας του με τον Ρουί Βιτόρια και το τιμ του, με τον Πορτογάλο τεχνικό να χρεώνεται την κάκιστη εκκίνηση της ομάδας στη Super League και τις άσχημες εμφανίσεις των «πράσινων» στα παιχνίδια με Λεβαδειακό και Κηφισιά.

Αίσθηση πάντως προκάλεσε το γεγονός πως ο 55χρονος τεχνικός και οι συνεργάτες του επέλεξαν να μην χαιρετίσουν κανέναν απ’ το ποδοσφαιρικό τμήμα: ο μεν Βιτόρια πήγε το πρωί στο «Γ. Καλαφάτης» και συγκέντρωσε τα πράγματά του, ενώ οι συνεργάτες του πήγαν το μεσημέρι, αλλά αρκετές ώρες πριν πάει η ομάδα στο προπονητικό κέντρο για την απογευματινή της προπόνηση.

Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί απ’ την άνοιξη του 2021 και την αποχώρηση του Λάζλο Μπόλονι απ’ τον «πράσινο» πάγκο. Είθισται οι προπονητές ακόμη και μετά τα «διαζύγια» με την ομάδα, να δίνουν το «παρών» στο Κορωπί, για να αποχαιρετίσουν την ομάδα.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Χωρίς «αντίο» έφυγε ο Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual