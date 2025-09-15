Χωρίς «αντίο» έφυγε ο Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό

Είθισται οι προπονητές να δίνουν το «παρών» στο Κορωπί, για να αποχαιρετίσουν την ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στη λύση της συνεργασίας του με τον Ρουί Βιτόρια και το τιμ του, με τον Πορτογάλο τεχνικό να χρεώνεται την κάκιστη εκκίνηση της ομάδας στη Super League και τις άσχημες εμφανίσεις των «πράσινων» στα παιχνίδια με Λεβαδειακό και Κηφισιά.

Αίσθηση πάντως προκάλεσε το γεγονός πως ο 55χρονος τεχνικός και οι συνεργάτες του επέλεξαν να μην χαιρετίσουν κανέναν απ’ το ποδοσφαιρικό τμήμα: ο μεν Βιτόρια πήγε το πρωί στο «Γ. Καλαφάτης» και συγκέντρωσε τα πράγματά του, ενώ οι συνεργάτες του πήγαν το μεσημέρι, αλλά αρκετές ώρες πριν πάει η ομάδα στο προπονητικό κέντρο για την απογευματινή της προπόνηση.

Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί απ’ την άνοιξη του 2021 και την αποχώρηση του Λάζλο Μπόλονι απ’ τον «πράσινο» πάγκο. Είθισται οι προπονητές ακόμη και μετά τα «διαζύγια» με την ομάδα, να δίνουν το «παρών» στο Κορωπί, για να αποχαιρετίσουν την ομάδα.