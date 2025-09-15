Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.7° 28.6°
3 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
29°C
31.0° 27.2°
2 BF
52%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
30.0° 27.7°
2 BF
58%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
35%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
44%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
2 BF
51%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
2 BF
26%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
2 BF
33%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
29.7° 26.8°
4 BF
54%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 24.3°
4 BF
52%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
6 BF
50%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.7° 25.7°
2 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
65%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
1 BF
42%
Λαμία
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 28.4°
2 BF
45%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 27.8°
4 BF
70%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.8° 29.4°
2 BF
32%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.3° 25.3°
2 BF
61%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
3 BF
71%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
29°C
28.5° 28.5°
1 BF
44%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 2025
vitoria
eurokinissi

Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn. gr

Παρελθόν αποτελεί κι επίσημα απ' τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ρουί Βιτόρια, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν το «διαζύγιο» των δύο πλευρών, λίγες ώρες μετά την σκληρή ήττα του «τριφυλλιού» απ' την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» με 3-2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων»: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».
 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual