Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό

Παρελθόν αποτελεί κι επίσημα απ' τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ρουί Βιτόρια, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν το «διαζύγιο» των δύο πλευρών, λίγες ώρες μετά την σκληρή ήττα του «τριφυλλιού» απ' την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» με 3-2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων»: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».

