Πέρασε από τη Λιβαδειά, κράτησε το απόλυτο η ΑΕΚ

Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, ωστόσο η ΑΕΚ κατάφερε να φύγει νικήτρια από το «Λάμπρος Κατσώνης», κερδίζοντας με 1-0 τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Το γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά (69’) ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά υπέρ της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία όπως και ο Ολυμπιακός, έκανε το 3Χ3 στο ξεκίνημα της σεζόν. Ο Θωμάς Στρακόσα ήταν αυτός που κράτησε όρθια την Ένωση σε κρίσιμες στιγμές απέναντι στους Βοιωτούς που πιστοποίησαν για μια ακόμη φορά το πόσο καλά δουλεμένη ομάδα είναι, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να παίρνει τα εύσημα, αλλά όχι κάποιον βαθμό αυτή τη φορά.



Ισορροπημένο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Το διαγώνιο άστοχο σουτ του Παναγιώτη-Μάριου Βήχου στο 11’ ήταν μια πρώτη αξιόλογη τελική προσπάθεια, αυτό του Λούκα Γιόβιτς τέσσερα λεπτά αργότερα μία δεύτερη - με ανάλογη κατάληξη.

Στο 19’ η ΑΕΚ έφτασε για πρώτη φορά πραγματικά κοντά στο γκολ, με την ατομική ενέργεια του Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος ξεπέρασε την αντίσταση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, όμως ο Γιούρι Λοντίγκιν έδιωξε ενστικτωδώς την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του.

Ο Ελληνορώσος τερματοφύλακας απέκρουσε δύσκολα στη δεξιά του γωνία και την επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Νίκλας Ελίασον στο 28’ ενώ στην αντεπίθεση το δυνατό σουτ του Γιάννη Κωστή δε βρήκε εστία. Εστία βρήκε ο Σεμπάστιαν Παλάσιος στο 33’, αλλά ο Στρακόσια ήταν στη θέση του όπως και στο αδύναμο πλασέ του Χισάμ Λαγιούς στο 35’.

Η πιο μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδειακό χάθηκε στο 37’, με τον Αλβανό τερματοφύλακα της ΑΕΚ να σταματάει σε τετ-α-τετ τον Παλάσιος και τον Αλέν Όζμπολτ να σουτάρει πάνω στον Άρολντ Μουκουντί στη συνέχεια.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με απίθανη διπλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους: από κόρνερ του Πέτρου Μάνταλου, ο Λοντίγκιν απέκρουσε την κεφαλιά του Φιλίπε Ρέλβας και στην επαναφορά ο Τσάπρας πάνω στη γραμμή μπλόκαρε την προβολή του Μουκουντί.

Στο 53’ ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε, μετά από σέντρα του Λάζαρου Ρότα, ωστόσο είχε χρησιμοποιήσει το χέρι του και το γκολ ακυρώθηκε. Ενώ δεν μέτρησε και ποτέ αυτό του Τσάπρα δυο λεπτά αργότερα, αφού ο Αναστάσιος Παπαπέτρου είχε σταματήσει τη φάση δευτερόλεπτα πριν για φάουλ του Κουτέσα πάνω στον Κωστή - ήταν έντονες πάντως οι διαμαρτυρίες των γηπεδούχων.

Από εκεί και μετά, το γήπεδο άρχισε... να γέρνει προς την εστία του Λοντίγκιν. Ο Ρέλβας δεν πλάσαρε σωστά από πλάγια θέση μετά το φάουλ του Μάνταλου στο 62’, με τις αλλαγές του Νίκολιτς να κάνουν ακόμη πιο πιεστική την ΑΕΚ που έφτασε, τελικά, στο γκολ στο 69’. Εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, ο Ελίασον «πάτησε» στον Κοϊτά που με δυνατό σουτ πέρασε την μπάλα χαμηλά από το τοίχος και στα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 0-1.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος προσπάθησε, με τις αλλαγές του να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του. Η ΑΕΚ, όμως, ήταν αυτή που πλησίασε σε δεύτερο γκολ στο 79’, όταν ο Κοϊτά έκανε από αριστερά το γύρισμα, με τον Λοντίγκιν να σταματάει την κοντινή προβολή του Ζίνι. Σκηνικό που επαναλήφθηκε στο 82’, με τον τερματοφύλακα του Λεβαδειακού να σταματάει, πλην του τετ-α-τετ με τον Αγκολέζο, και το διαγώνιο σουτ του Κοϊτά.

Στο 88’ ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς πήγε να κάνει ό,τι και την προηγούμενη αγωνιστική, όταν ισοφάρισε κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά ο Στρακόσια ήταν και πάλι στη θέση του, κρατώντας το 0-1 μέχρι τέλους. Η Ένωση διεύρυνε το σερί της κρατώντας και πάλι αλώβητη την εστίας της, υποχρεώνοντας παράλληλα τον Λεβαδειακό στην πρώτη φετινή του ήττα.



Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Κωστή, Βέρμπιτς - Κουτέσα, Λιούμπισιτς.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσόκαϊ, Τσιμπόλα (74’ Μπάλτσι), Κωστή, Παλάσιος (88’ Πεντρόζο), Όζμπολτ, Λαγιούς (58’ Βέρμπιτς).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν (63’ Κοϊτά), Μάνταλος, Κουτέσα (63’ Ζίνι), Γιόβιτς (81’ Γκρούγιτς), Ελίασον (81’ Καλοσκάμης).

