«Ποδαρικό» από τους Βολιώτες κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο

Τους πρώτους του βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα της Super League πήρε ο Βόλος, καθώς η ομάδα του Χουάν Φεράντο επικράτησε με 2-1 στην έδρα του Παναιτωλικού, πανηγυρίζοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Μετά από δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, όπου δεν είχε πετύχει γκολ, ο Βόλος άνοιξε λογαριασμό για τη φετινή σεζόν. Η ομάδα της Μαγνησίας έβαλε δύο τέρματα σε διάστημα έξι λεπτών και μπορεί αυτό να έγινε μέχρι το 17′, όμως ήταν αρκετό για να φύγει με την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της από το Αγρίνιο, όπου έχει μία εξαιρετική παράδοση. Πλέον, Παναιτωλικός και Βόλος έχουν από τρεις βαθμούς, μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές στη Super League της περιόδου 2025-26 και πλέον επικεντρώνονται στα παιχνίδια τους για το Κύπελλο Ελλάδος.

Το πρώτο μέρος ήταν κάτι παραπάνω από χορταστικό. Οι Θεσσαλοί έκαναν ονειρεμένο ξεκίνημα. Άνοιξαν το σκορ στο 11’, με τον Τζόκα να ξεκινάει και να τελειώνει τη φάση σκοράροντας εξ’ επαφής. Έξι λεπτά αργότερα, ήρθε το δεύτερο “χτύπημα” από τους φιλοξενούμενους. Από κόρνερ που κέρδισε ο Παναιτωλικός, η μπάλα απομακρύνθηκε, ο Λάμπρου έφυγε στην κόντρα, την κατάλληλη στιγμή πέρασε για τον Χάμουλιτς, ο οποίος από κοντά έκανε το 2-0. Τα “καναρίνια” ευτύχησαν να μειώσουν σχετικά γρήγορα. Ο Τσάβες έπαιξε πανέξυπνα δυνατά και γρήγορα την μπάλα προς τον Μίχαλακ, ο Πολωνός έφυγε στην αντεπίθεση, ξεπέρασε και τον Σιαμπάνη και σε κενή, ουσιαστικά, εστία, έκανε το 2-1 στο ημίωρο. Ακολούθησαν, ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο τραυματισμός του Αποστολόπουλου, που έφυγε με κλάματα από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά και η… μανούρα μετά από φάουλ Αγκίρε στον Κόμπα, που οδήγησε τον διαιτητή Τζήλο στο να δείξει τέσσερις κίτρινες κάρτες.

Οι φάσεις μπροστά στις δυο εστίες ήταν ελάχιστες στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ καμία δεν ήταν ευκαιρία “κλασική”. Οι Θεσσαλοί κατάφερναν να απομακρύνουν εύκολα ή δύσκολα την μπάλα από την περιοχή του Σιαμπάνη, που μάλιστα από το 60’ πήρε κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση. Θα μπορούσαν, στις καθυστερήσεις να διευρύνουν το υπέρ τους σκορ, όταν ο Μακνί έφυγε στην κόντρα, πέρασε και τον Τσάβες αλλά αστόχησε από πλάγια θέση. Ο Παναιτωλικός, από την άλλη, είχε δύο καλές στιγμές με τους Αγκίρε (54’) και Άλεξιτς (80’) ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση.

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Αγαπάκης (68′ Γαλιάτσος), Γκαρσία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος (42′ Ενκολόλο), Κόγιτς (79′ Μπουχαλάκης), Λουίς (46′ Ματσάν), Μάνρικ, Μίχαλακ, Εστέμπαν, Αγκίρε (68′ Άλεξιτς).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Φορτούνα (52′ Μύγας), Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι (84′ Θαρθάνα), Τζόκα (84′ Μπουζούκης), Λάμπρου (73′ Ασεχνούν), Χάμουλιτς (73′ Μακνί).