Παναθηναϊκός: Πρόβλημα και με τον Πελίστρι ενόψει Κηφισιάς 

Με άλλο ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το πρωί του Σαββάτου (13/9) την προετοιμασία του ενοψει του αυριανού (14/9, 18:00) αγώνα με την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» για την 3η αγωνιστική της Super League.

Μετά τον Ματέους Τετέ, ο οποίος τέθηκε νοκ-άουτ από την Παρασκευή (12/9) λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, προέκυψε «θέμα» και με τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση λόγω ενοχλήσεων στο δικέφαλο μηριαίο μυ.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ θα ξεκινήσει αμέσως θεραπείες και θα γίνει προσπάθεια για να είναι έτοιμος την επόμενη εβδομάδα για το ντέρμπι της 21ης Σεπτεμβρίου με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (4η αγωνιστικη). Το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα, με τον Τετέ να συμμετέχει σε μέρος της προπόνησης.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα όσων θα ταξιδέψουν στο Βόλο για τον αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται και τα τρία τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των «πράσινων» Βισεντε Ταμπορδα, Σίριλ Ντέσερς και Μίλος Πάντοβιτς.

Αναλυτικά την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» συγκροτούν οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.