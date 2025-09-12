Στον Ολυμπιακό ο Μπιλάλ Μαζάρ

Την απόκτηση του Μπιλάλ Μαζάρ, ο οποίος προορίζεται για την επίθεση της δεύτερης ομάδας του, ανακοίνωσε και επίσημα ο Ολυμπιακός.
Ο 21χρονος Αιγύπτιος επιθετικός αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, ενώ πέρυσι φόρεσε τη φανέλα της Λαμίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπιλάλ Μαζάρ. Ο Αιγύπτιος διεθνής επιθετικός γεννήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2003.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Mokawloon από την Αίγυπτο και το 2020 πήρε μεταγραφή στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του UEFA Youth League της σεζόν 2023-2024 με εννέα γκολ. Το καλοκαίρι του 2023 συνέχισε την καριέρα του στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στην Estrela Amadora, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα για τη Λαμία όπου και αγωνίστηκε δέκα φορές στο πρωτάθλημα της Super League.
Επίσης είναι διεθνής με την εθνική Αιγύπτου, έχοντας έξι συμμετοχές στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το καλοκαίρι του 2024.
Μπιλάλ καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!.
