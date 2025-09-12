Επιλογές που ψάχνουν απόσβεση

Ενας ποδοσφαιριστής, που στοιχίζει 80-100 εκατομμύρια ευρώ ή περισσότερα, τι καλείται να κάνει και να αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο; Πρέπει ήδη από την ηλικία των 17-20 χρόνων να είναι πολλά υποσχόμενος, να είναι ένας από τους πέντε σημαντικότερους παίκτες της ομάδας, να διατηρεί σταθερά υψηλή απόδοση για χρόνια, να αποδείξει την αξία του σε διεθνείς διοργανώσεις και να παραμένει δυνατός, μακριά από τραυματισμούς. Αυτό ισχύει θεωρητικά για όλους τους παίκτες, οι μεταγραφές των οποίων στοίχισαν τόσα χρήματα ή εισέπραξαν αντίστοιχα μπόνους υπογραφής: Κιλιάν Μπαπέ, Νεϊμάρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, Ερλινγκ Χόλαντ, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Ουσμάν Ντεμπελέ...

Δύο Γερμανοί ποδοσφαιριστές μετακόμισαν φέτος στην Πρέμιερ Λιγκ με ανάλογα ποσά. Ο ένας πληροί τα παραπάνω κριτήρια. Η καριέρα του Φλόριαν Βιρτς είναι εντυπωσιακή. Τράβηξε πάνω του τα βλέμματα της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας ως τινέιτζερ. Ηταν θέμα χρόνου να κάνει το ξεπέταγμά του. Είχε μόλις κλείσει τα 17 χρόνια του όταν ξεχώρισε στην Μπουντεσλίγκα και άμεσα αναδείχθηκε σε παίκτη-κλειδί. Εκανε ντεμπούτο στην Εθνική Γερμανίας σε ηλικία 18 χρόνων και, στα 20 του, οδήγησε τη Λεβερκούζεν στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Οποτε μπαίνει ο Βιρτς στο γήπεδο, βλέπει κανείς πώς «μεταφράζει» τον ρόλο του δεκαριού. Λύνει δύσκολες καταστάσεις, δημιουργεί φάσεις και είναι ο ιδανικός, ο πλέον αξιόπιστος συμπαίκτης, καθώς θέτει την ατομική του τελειότητα στην υπηρεσία της ομάδας.

Επέλεξε τον νέο του σύλλογο με αθλητικά κριτήρια. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας Λίβερπουλ έχει δυναμώσει ιδιαίτερα την ενδεκάδα της με αυτόν στην ομάδα. Χρειάζεται καιρός για να «δέσει» στο σύνολο ένας νέος παίκτης. Πόσο μάλλον ένας ποδοσφαιριστής που καλείται να κάνει τη διαφορά... Στα μέχρι τώρα ματς των «κόκκινων», παρατήρησα ότι βρίσκει τον ρυθμό του και προσαρμόζεται στην ένταση της Πρέμιερ Λιγκ. Πασάρει νωρίς την μπάλα – κάτι που αυξάνει την αυτοπεποίθησή του και του επιτρέπει να αναλαμβάνει περισσότερα ρίσκα.

Παρακολούθησα με προσοχή το Λίβερπουλ - Αρσεναλ. Στο πρώτο ημίχρονο, είδα τον ομαδικό Βιρτς και στο δεύτερο την ιδιοφυΐα του. Εδωσε πάσες ακριβείας, κοντρόλαρε εντυπωσιακά την μπάλα με το δεξί του πόδι στην περιοχή και σούταρε με το αριστερό. Με τον Βιρτς στην ενδεκάδα, η ομάδα ήταν δυνατότερη και νίκησε. Στη Λίβερπουλ, οι αρετές του γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς.

Η περίπτωση του Νικ Βολτεμάντε είναι διαφορετική. Είναι 23 ετών, κατά έναν χρόνο μεγαλύτερος του Βιρτς, όμως έγινε βασικός στην Μπουντεσλίγκα μόλις πριν από εννέα μήνες, αφότου σκόραρε δύο γκολ για τη Στουτγάρδη σε βάρος της Χαϊντενχάιμ. Στην ηλικία που ο Βιρτς κατακτούσε το νταμπλ με τη Λεβερκούζεν, ο Βολτεμάντε αγωνιζόταν δανεικός στην 3η κατηγορία Γερμανίας.

Δύσκολα μπορεί κανείς να προβλέψει πώς θα παίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ με τη Νιούκαστλ. Δεν έχει αγωνιστεί στη διοργάνωση ακόμη, καθώς δεν τον περιέλαβε πέρσι η Στουτγάρδη στην ευρωπαϊκή λίστα της. Δεν έχει ακόμη σκοράρει απέναντι σε μεγάλους συλλόγους, ενώ το πιο σημαντικό του τέρμα επιτεύχθηκε στον τελικό του γερμανικού Κυπέλλου, απέναντι στην Αρμίνια Μπίλεφελντ (3ης κατηγορίας).

Δεν υπάρχουν χειροπιαστά στοιχεία γι’ αυτόν. Στο φετινό Euro U21, ήταν ο τοπ σκόρερ – αλλά και ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης στη μεγαλύτερη σε ηλικία ομάδα. Οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, όπως οι Λαμίν Γιαμάλ, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Τζαμάλ Μουσιάλα και Φλόριαν Βιρτς, δεν μετείχαν σε τέτοια τουρνουά, επειδή από πολύ μικρή ηλικία αγωνίζονταν σε επίπεδο ανδρών.

Ο Βολτεμάντε είναι απρόβλεπτος στον αγωνιστικό χώρο. Οι ντρίμπλες, οι πάσες και τα σουτ του δεν απαντώνται στα ποδοσφαιρικά εγχειρίδια. Είναι μοναδικά σε διεθνές επίπεδο. Σε αντίθεση με άλλους τοπ παίκτες, το κέντρο βάρους του σπάνια βρίσκεται στο κέντρο της κίνησης. Ελεύθερο πνεύμα και γεμάτος αυτοπεποίθηση, δείχνει σαν να θέλει να επανακαθορίσει το παιχνίδι του «εννιαριού».

Ομως ακόμη δεν έχει βρει συνέπεια, ούτε έχει εξελίξει μοτίβα – ούτε στην πρώτη επαφή, ούτε στο συνδυαστικό παιχνίδι, ούτε στο τάιμινγκ της κεφαλιάς του, ούτε στο σουτ. Τα γκολ του δεν αποτελούν τη λογική συνέπεια εξαιρετικών ενεργειών και αρετών. Επιπλέον, δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι μπορεί να αντέξει 50 ματς τη σεζόν. Γιατί είναι ψηλός, αλλά όχι γεροδεμένος.

Τα 85 εκατ. ευρώ που δαπάνησε η Νιούκαστλ για να τον αποκτήσει αποτελούν ποντάρισμα με ρίσκο. Για τον παίκτη, το νέο αυτό συμβόλαιο είναι μια μοναδική ευκαιρία. Ηθελε να πάει στην Μπάγερν Μονάχου, αλλά όταν κάποιος άλλος έδωσε τα χρήματα, πήγε εκεί. Οι Σαουδάραβες ιδιοκτήτες και η διοίκηση της Νιούκαστλ είναι νέοι στον χώρο. Σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει «κυνήγι του χρυσού», γίνονται λάθη και υπάρχει πίστη στα θαύματα.

Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο μεταγραφές. Η Λίβερπουλ θέλει να δημιουργήσει μια επιτυχημένη ομάδα μέσα από την αρχή της επιλογής. Στο «Ανφιλντ», δεν νοιάζονται για το ποσό των 125 εκατ. ευρώ που στοίχισε ο Βιρτς, καθώς γνωρίζουν ότι έτσι λειτουργεί ο αθλητισμός στο υψηλότερο επίπεδο. Οταν οι επενδύσεις γίνονται βάσει στρατηγικής, οι πελάτες τις αποδέχονται.

Υπό την καθοδήγηση του Αρνε Σλοτ, κάτι πολύ ενδιαφέρον δημιουργείται στο Λίβερπουλ. Κάτι που κινεί τον φίλαθλο να μετάσχει. Μπορώ να καταλάβω γιατί πείστηκε ο Βιρτς. Το έζησα κι εγώ στην Μπάγερν Μονάχου από το 2010 έως το 2017 και στην Εθνική Γερμανίας από το 2004 έως το 2014. Αμφότερες πέρασαν από μια μεγάλη διαδικασία, έγιναν δυνατότερες μέσω μεταγραφών ή με νέους παίκτες. Στο τέλος, το σύνολο ήταν εντυπωσιακότερο απ’ ό,τι οι μονάδες.

Κάτι ανάλογο μπορεί να ζήσει τώρα ο Φλόριαν Βιρτς, τουλάχιστον σε συλλογικό επίπεδο. Θα είναι συναρπαστικό να δούμε αν η Λίβερπουλ θα εξελιχθεί πράγματι σε μια εξαιρετική ομάδα και αν αυτός θα είναι το τελικό κομμάτι του παζλ. Ως φίλαθλος, το ελπίζω και μπορώ να ταυτιστώ με αυτό.

*Ο Φίλιπ Λαμ ήταν ο αρχηγός της πρωταθλήτριας κόσμου Γερμανίας το 2014 και ο διευθυντής της Οργανωτικής Επιτροπής του EURO 2024 που φιλοξένησε η χώρα του. Πλέον, μαζί με το επιτελείο του, είναι οι αθλητικοί σύμβουλοι της ποδοσφαιρικής ομάδας της Στουτγάρδης.

