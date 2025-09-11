Διαψεύδει ο Α.Σ. ΠΑΟΚ μυστική συνάντηση με την πλευρά Μυστακίδη

Η συνάντηση αφορούσε το τμήμα βόλεϊ και όχι τη Νέα Τούμπα.

Απάντηση σε δημοσιεύματα έδωσε με ανακοίνωση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, ενημερώνοντας ότι μέλη του συναντήθηκαν με εκπροσώπους του Τέλη Μυστακίδη, αλλά όχι για τη Νέα Τούμπα.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ σημειώνει ότι η συνάντηση αφορούσε στο ανδρικό τμήμα του βόλεϊ ενόψει του εορτασμού για τα 100 χρόνια του Συλλόγου.

Η ανακοίνωση αναφέρει: Αναφορικά με ανυπόστατα δημοσιεύματα που αφορούν υποτιθέμενη «μυστική» συνάντηση μελών του Α.Σ. ΠΑΟΚ με ανθρώπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη για τη Νέα Τούμπα, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ενημερώνει πως μετά από αίτημα της πλευράς του Αριστοτέλη Μυστακίδη, μέλη της διοίκησης του Α.Σ. ΠΑΟΚ και του Τ.Α.Α. ΠΑΟΚ, συναντήθηκαν με εκπροσώπους του κυρίου Μυστακίδη και τους μετέφεραν την επιθυμία του επιχειρηματία να ενισχύσει την ανδρική ομάδα του βόλεϊ, ενόψει του εορτασμού για τα 100 χρόνια του Συλλόγου. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν σενάρια επιστημονικής φαντασίας...

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπτωση που περάσει η Ελλάδα στον τελικό του Ευρωμπάσκετ, ο κ. Μυστακίδης θα μεταβεί στη Ρίγα της Λετονίας και θα έχει και πρώτες επαφές με τους ανθρώπους της FIBA ως σύντομα νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.