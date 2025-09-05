ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 06 Σεπτεμβρίου, 2025
ethniki_1020
EUROKINISSI

Πάρτι για την Εθνική κόντρα στη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr
Η Εθνική Ομάδα κέρδισε με 5-1 και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου.

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Εθνική Ελλάδος για τα προκριματικά του Μουντιάλ, καθώς «κέρασε» πέντε γκολ την Λευκορωσία και ανέβηκε στην πρώτη θέση του ομίλου της.

Πριν ακόμα συμπληρωθεί το μισό του πρώτου ημιχρόνου, η «γαλανόλεκη» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε καθαρίσει το ματς με το σκορ στο 3-0 και γκολ των Καρέτσα (3΄), Παυλίδη (14΄), Μπακασέτα (21΄).

Ακολούθησαν τα τέρματα των Κουρμπέλη (36΄), Τζόλη (63΄) για την Ελλάδα που έχασε πολλές ευκαιρίες για να ανεβάσει το δείκτη του σκορ σε δυσθεώρητα ύψη.

Έτσι έφτασε σε μια άνετη νίκη μπροστά στο κοινό της στο «Γ. Καραϊσκάκης» και περιμένει με ιδανική ψυχολογία το επόμενο, πολύ πιο δύσκολο ματς, με τη Δανία τη Δευτέρα (8/9) στο ίδιο γήπεδο.

Η Λευκορωσία μείωσε με πέναλτι του Μπαρκόσφκι στο 72΄.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Πάρτι για την Εθνική κόντρα στη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual