Πάρτι για την Εθνική κόντρα στη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Η Εθνική Ομάδα κέρδισε με 5-1 και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου.

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Εθνική Ελλάδος για τα προκριματικά του Μουντιάλ, καθώς «κέρασε» πέντε γκολ την Λευκορωσία και ανέβηκε στην πρώτη θέση του ομίλου της.

Πριν ακόμα συμπληρωθεί το μισό του πρώτου ημιχρόνου, η «γαλανόλεκη» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε καθαρίσει το ματς με το σκορ στο 3-0 και γκολ των Καρέτσα (3΄), Παυλίδη (14΄), Μπακασέτα (21΄).

Ακολούθησαν τα τέρματα των Κουρμπέλη (36΄), Τζόλη (63΄) για την Ελλάδα που έχασε πολλές ευκαιρίες για να ανεβάσει το δείκτη του σκορ σε δυσθεώρητα ύψη.

Έτσι έφτασε σε μια άνετη νίκη μπροστά στο κοινό της στο «Γ. Καραϊσκάκης» και περιμένει με ιδανική ψυχολογία το επόμενο, πολύ πιο δύσκολο ματς, με τη Δανία τη Δευτέρα (8/9) στο ίδιο γήπεδο.

Η Λευκορωσία μείωσε με πέναλτι του Μπαρκόσφκι στο 72΄.