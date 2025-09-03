League Phase: Η κλήρωση των big 5 για το Κύπελλο Ελλάδας

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος για τη φετινή αθλητική σεζόν. Κάθε μία από τις 20 ομάδες που συμμετέχουν σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης γνωρίζουν πλέον τους τέσσερις αντιπάλους τους, δίνοντας δύο παιχνίδια εντός και ισάριθμα εκτός έδρας.

Οι αντίπαλοι των «μεγάλων» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος:

Ολυμπιακός: Αστέρας Τρίπολης (εκτός, 23-25/09), Βόλος (εντός, 28-30/10), Ελλάς Σύρου (εκτός, 2-4/12), Ηρακλής (εντός, 16-18/12).

Παναθηναϊκός: Καλλιθέα (εντός, 16-18/09), Ατρόμητος (εκτός, 28-30/10), Κηφισιά (εντός, 2-4/12), Καβάλα (εκτός, 16-18/12).

ΠΑΟΚ: Λεβαδειακός (εκτός, 16-18/09), ΑΕΛ (εντός, 28-30/10), Άρης (εκτός, 2-4/12), Μαρκό (εντός, 16-18/12).

ΑΕΚ: Αιγάλεω (εκτός, 16-18/09), Παναιτωλικός (εντός, 23-25/09), Ηλιούπολη (εκτός, 28-30/10), ΟΦΗ (εντός, 2-4/12).

Άρης: Παναιτωλικός (εκτός, 16-18/09), Μαρκό (εντός, 23-25/09), Αιγάλεω (εκτός, 28-30/10), ΠΑΟΚ (εντός, 2-4/12).