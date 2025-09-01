Ποντένσε: «Ήρθα για να μείνω» στον Ολυμπιακό

Με περίπου 2.000 οπαδούς του Ολυμπιακού να τον αποθεώνουν, ο Ντανιέλ Ποντένσε έφτασε το βράδυ της Δευτέρας στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό του Ολυμπιακού.
Ο Πορτογάλος ακραίος επιθετικός με μερικές ώρες καθυστέρηση έφτασε σε ελληνικό έδαφος, έτσι ώστε να ξεκινήσει η τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού είχαν γεμίσει από νωρίς τον χώρο του αεροδρομίου και με το που έκανε την εμφάνισή του ο Ποντένσε τον υποδέχθηκαν με καπνογόνα, συνθήματα και τραγούδια, δείχνοντας για ακόμη μία φορά πόσο τον εκτιμούν για τη μέχρι τώρα προσφορά του.
Ο Ποντένσε εμφανίστηκε συγκινημένος στις πρώτες του δηλώσεις: «Δεν υπάρχει άλλο μέρος που θα προτιμούσα να ήμουν. Είναι τρελό αυτό που ζω εδώ και δεν μπορώ να το περιγράψω. Για πολλούς λόγους εδώ είναι το σπίτι μου. Προσπαθώ πολύ να μην κλάψω. Δεν περίμενα αυτήν την υποδοχή μετά την τελευταία μου αποχώρηση αλλά οι οπαδοί του Ολυμπιακού ακόμα με εκπλήσσουν. Τώρα τρέμω! Ήρθα εδώ για να μείνω. Θέλω να μείνω εδώ ακόμα και για δέκα χρόνια. Θέλω να μείνω εδώ σε όλη μου τη ζωή. Αγαπώ τον Μεντιλίμπαρ».
Ο Ποντένσε θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν την οψιόν αγοράς του.
