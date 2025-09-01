Πρόστιμo της UEFA στον Παναθηναϊκό για τα ματς με Ρέιντζερς και Σαχτάρ

Διπλό πρόστιμο επέβαλλε η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA προς τον Παναθηναϊκό, όσον αφορά τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του στα καλοκαιρινά προκριματικά με τους Ρέιντζερς (30/7, Β' προκριματικός Champions League) και με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (7/8, Γ' προκριματικός Europa League).
Συγκεκριμένα το πειθαρχικό όργανο της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας (Control, Ethics and Disciplinary Body) στη διπλή συνεδρίασή του στις 19 και 20 Αυγούστου εξέτασε όαείχαν καταγραφεί στις εκθέσεις των παρατηρητών των δύο αγώνων κι επέβαλε στο «τριφύλλι» συνολικό πρόστιμο 77.875 ευρώ για παραβατικές συμπεριφορές των οπαδών του.
Αναλυτικά ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για τα εξής:
- Παναθηναϊκός-Ρέιντζερς 1-1, 30 Ιουλίου 2025.
Συμβάντα και ποινές:
- Μπλοκαρισμένοι διάδρομοι και δίοδοι στις εξέδρες (Άρθρο 38 UEFA Safety and Security Regulations): Πρόστιμο: 30.000 ευρώ.
- Ρίψη αντικειμένων (Άρθρο 16,2B Πειθαρχικού Κανονισμού): Πρόστιμο: 13.375 ευρώ.
- Άναμμα βεγγαλικών (Άρθρο 16, 2C Πειθαρχικού Κανονισμού): Πρόστιμο: 6.500 ευρώ.
- Παναθηναϊκός-Σαχτάρ Ντόνετσκ 0-0, 7 Αυγούστου 2025.
Συμβάντα και ποινές:
- Μπλοκαρισμένοι διάδρομοι και δίοδοι στις εξέδρες (Άρθρο 38 UEFA Safety and Security Regulations): Πρόστιμο: 28.000 ευρώ.
