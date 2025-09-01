Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
27°C
27.9° 25.8°
3 BF
60%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.2° 26.0°
2 BF
37%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 26.0°
3 BF
66%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
53%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
53%
Βέροια
Αίθριος καιρός
26°C
26.5° 26.5°
1 BF
45%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
33%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
26°C
25.6° 25.6°
2 BF
62%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.2°
4 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
61%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
3 BF
73%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
24°C
23.7° 23.7°
0 BF
60%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
4 BF
69%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
26°C
26.3° 26.3°
1 BF
43%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
28.0° 27.2°
2 BF
57%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.8° 26.6°
5 BF
85%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
27°C
27.2° 27.2°
2 BF
39%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 22.3°
2 BF
81%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
3 BF
45%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
1 BF
48%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου, 2025
Γήπεδο Παναθηναϊκού

Πρόστιμo της UEFA στον Παναθηναϊκό για τα ματς με Ρέιντζερς και Σαχτάρ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr
Διπλό πρόστιμο ύψους 77.835 ευρώ.

Διπλό πρόστιμο επέβαλλε η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA προς τον Παναθηναϊκό, όσον αφορά τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του στα καλοκαιρινά προκριματικά με τους Ρέιντζερς (30/7, Β' προκριματικός Champions League) και με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (7/8, Γ' προκριματικός Europa League).

Συγκεκριμένα το πειθαρχικό όργανο της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας (Control, Ethics and Disciplinary Body) στη διπλή συνεδρίασή του στις 19 και 20 Αυγούστου εξέτασε όαείχαν καταγραφεί στις εκθέσεις των παρατηρητών των δύο αγώνων κι επέβαλε στο «τριφύλλι» συνολικό πρόστιμο 77.875 ευρώ για παραβατικές συμπεριφορές των οπαδών του.

Αναλυτικά ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για τα εξής:

  • Παναθηναϊκός-Ρέιντζερς 1-1, 30 Ιουλίου 2025.

Συμβάντα και ποινές:

  • Μπλοκαρισμένοι διάδρομοι και δίοδοι στις εξέδρες (Άρθρο 38 UEFA Safety and Security Regulations): Πρόστιμο: 30.000 ευρώ.
  • Ρίψη αντικειμένων (Άρθρο 16,2B Πειθαρχικού Κανονισμού): Πρόστιμο: 13.375 ευρώ.
  • Άναμμα βεγγαλικών (Άρθρο 16, 2C Πειθαρχικού Κανονισμού): Πρόστιμο: 6.500 ευρώ.

 

  • Παναθηναϊκός-Σαχτάρ Ντόνετσκ 0-0, 7 Αυγούστου 2025.

Συμβάντα και ποινές:

  • Μπλοκαρισμένοι διάδρομοι και δίοδοι στις εξέδρες (Άρθρο 38 UEFA Safety and Security Regulations): Πρόστιμο: 28.000 ευρώ.
TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Πρόστιμo της UEFA στον Παναθηναϊκό για τα ματς με Ρέιντζερς και Σαχτάρ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual