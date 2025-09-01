Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Γκρούγιτς

Στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, έφτασε ο Μάρκο Γκρούγιτς. Ο Σέρβος μέσος, ο οποίος έχει φτάσει σε συμφωνία με την Ένωση, «προσγειώθηκε» σήμερα το μεσημέρι στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, πριν βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο συνεργασίας που του έχει προτείνει η διοίκηση του «Δικεφάλου».
Ο 29χρονος άσος έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ το 2016 πήρε μεταγραφή για τη Λίβερπουλ. Τον Ιανουάριο του 2018 παραχωρήθηκε δανεικός στην Κάρντιφ έως το τέλος της σεζόν, ενώ τη διετία 2018-20 αγωνίστηκε με τη μορφή του δανεισμού στη Χέρτα Βερολίνου. Την αγωνιστική περίοδο 2020-21 μετακόμισε ως δανεικός στην Πόρτο, η οποία το καλοκαίρι του 2021 τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή από τους «ρεντς».
Την παρελθούσα σεζόν ο παίκτης ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα, με αποτέλεσμα να υποβληθεί τελικά σε επέμβαση και να χάσει το μεγαλύτερο μέρος της αγωνιστικής περιόδου. Πρόλαβε να αγωνιστεί στο Σούπερ Καπ Πορτογαλίας, σε δύο ματς για το πορτογαλικό πρωτάθλημα, καθώς και σε δύο ματς της Πόρτο για το Europa League, με συνολικό χρόνο συμμετοχής 177 λεπτά. Στη θητεία του στην Πόρτο κατέγραψε 140 συμμετοχές με απολογισμό τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας